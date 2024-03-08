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七成女性自認經濟獨立 平均薪資逾四萬高於去年

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

男女勞工薪資「同酬日」今年落在2月23日，也就是差距縮小到「54天」，今日是「國際勞動婦女節」，女性上班族又有多少職場辛酸？事業和家庭能否保持平衡？yes123求職網「龍年職場女力甘苦與粉領族幸福指數調查」結果，高達七成女性勞工自認「經濟獨立」，平均薪資40,345元，都高於去年；1/3「女性勞工」自認目前具有職場影響力，自評「職場影響力」較高的前三大女性行業為金融、大傳、文教。

不過，若請女性勞工自評目前感情生活狀態的幸福指數，已婚者平均自評64分，未婚幸福指數只有不及格的50.4分。

根據yes123求職網調查發現，有高達70.7%的「女性勞工」表示，自認目前是「經濟獨立」，比率略高於去年的69.3%；至於均薪為40,345元，也高於去年的39,056元。代表其餘自認不是「經濟獨立」，比率為29.3%，低於去年的30.7%；均薪部分為32,186元，仍多過去年的31,037元。

除了評估本身的「經濟能力」外，女性在工作場域、行(產)業內的影響力又是如何？此次調查則顯示，有三分之一(33.3%)的「女性勞工」自認目前「算是有」職場影響力，比率高於去年的31.6%。

若再以「行業別」進行交叉分析，自評「職場影響力」較高的女性從業人員，前五大依序為：「金融保險與會計統計」(45.2%)、「大眾傳播與公關廣告」(44.4%)、「文(補)教業」(41.7%)，以及「餐飲住宿與休閒旅遊」(38.5%)、「批發零售與貿易」(36.4%)。

「未婚的」女性勞工替目前的「感情生活幸福度」，平均打了50.4分，高於去年的49分：其中自評「零分」的，就占了17.3%；只是自評「一百分」的，僅占3.6%。

相較之下，如果是「已婚的」女性勞工，替目前的「婚姻生活幸福度」，平均打了64.2分，高於去年的62分：其中自評「零分」的，僅占了6.1%；不過自評「一百分」的，則占13.2%。

幸福指數 職場

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