買一送一又來了！遊戲股王鈊象超狂配息政策出爐

遊戲股王鈊象（3293）股價攻上千金，晉升千金股俱樂部，同時也公告最新配息政策，擬每股發放現金股利35元，並且再盈餘轉增資配發股票股利10元；換言之，鈊象將再次買一送一，原先持有一張的股東們，再除權息過後，將變成持有二張。

鈊象今日早盤股價受到超狂的配息政策加持，股價開高走高，一度來到漲停板位置1105元，隨即高檔震盪，目前上漲70元，暫收1075元。

鈊象2月營收13.95億元，月增6.4%、年增31.8%，單月營收再創歷史新高，累計今年前二月營收27.06億元，年增22.6%，創歷史新高。法人指出，鈊象受惠寒假、春節以及228連續假日挹注，今年首季財報有望開出亮眼成績單，而下半年因海外授權業務將持續開枝散葉，估整體營運動能也將延續，全年展望樂觀，力拚再創歷史新高。

法人認為，鈊象最具潛力的業務來自海外博弈授權業務，目前以美國六大洲為主，估計每月可貢獻500至1,000萬美元收入。此外，鈊象今年將積極鎖定位於美國東北部的羅德島州線上博弈市場，去年底當地已通過線上博弈法案，預估今年3月將正式生效，成為鈊象第七個布局的新市場。

據悉，目前鈊象在美國線上博弈業務主要是透過與當地合作夥伴進行拓展，利用授權的方式逐一打入市場，隨著羅德島州即將開放線上博弈，估計鈊象也會循其他州的模式，全面搶攻市場商機。