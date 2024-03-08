快訊

影╱美聯合航空又出包！剛起飛就掉輪胎 砸毀地面車輛

高雄「罷韓」餐廳不堪虧損提前下車！釣客食堂4/10吹熄燈號

獨／傳大S挨轟難過？經紀人震驚不捨：一切都不在意料之內

買一送一又來了！遊戲股王鈊象超狂配息政策出爐

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）股價攻上千金，晉升千金股俱樂部，同時也公告最新配息政策，擬每股發放現金股利35元，並且再盈餘轉增資配發股票股利10元；換言之，鈊象將再次買一送一，原先持有一張的股東們，再除權息過後，將變成持有二張。

鈊象今日早盤股價受到超狂的配息政策加持，股價開高走高，一度來到漲停板位置1105元，隨即高檔震盪，目前上漲70元，暫收1075元。

鈊象2月營收13.95億元，月增6.4%、年增31.8%，單月營收再創歷史新高，累計今年前二月營收27.06億元，年增22.6%，創歷史新高。法人指出，鈊象受惠寒假、春節以及228連續假日挹注，今年首季財報有望開出亮眼成績單，而下半年因海外授權業務將持續開枝散葉，估整體營運動能也將延續，全年展望樂觀，力拚再創歷史新高。

法人認為，鈊象最具潛力的業務來自海外博弈授權業務，目前以美國六大洲為主，估計每月可貢獻500至1,000萬美元收入。此外，鈊象今年將積極鎖定位於美國東北部的羅德島州線上博弈市場，去年底當地已通過線上博弈法案，預估今年3月將正式生效，成為鈊象第七個布局的新市場。

據悉，目前鈊象在美國線上博弈業務主要是透過與當地合作夥伴進行拓展，利用授權的方式逐一打入市場，隨著羅德島州即將開放線上博弈，估計鈊象也會循其他州的模式，全面搶攻市場商機。

博弈 美國 鈊象

延伸閱讀

00919漲飛26元「還會飆」！網曝「00939、00940二時段幫抬轎」：有望破30元

鈊象（3293）收在1000元以上…該賣嗎？ 投資者：我其實很希望你賣掉

台股三王飆 領軍攻2萬 台積、聯發科、日月光強漲

聯發科、鈊象 四檔衝鋒

相關新聞

電價漲衝擊我晶圓廠？ 王美花：台灣電價仍較低

台電擬調漲電價，並在台中市舉行座談會，教用電大戶如何利用「時間電價」機制節省成本。不過，我國晶圓廠24小時運作，台電相關...

七成女性自認經濟獨立 平均薪資逾四萬高於去年

男女勞工薪資「同酬日」今年落在2月23日，也就是差距縮小到「54天」，今日是「國際勞動婦女節」，女性上班族又有多少職場辛...

不是低薪問題 女性職場最大壓力是這個，三大工作家庭失衡行業出爐

今天是國際婦女節，但yes123求職網「龍年職場女力甘苦與粉領族幸福指數調查」結果發現，九成女性勞工認為目前職場壓力大，...

影／七成女性經濟獨立 女力崛起行業：金融、大傳、文教

今（8）日是「國際勞動婦女節」，女性上班族又有多少職場辛酸？事業和家庭能否保持平衡？根據yes123求職網最新調查顯示，...

經長：330度民生電價也可能漲

經濟部三月中下旬將召開電價費率審議會，決定電價調漲方案。經濟部長王美花昨表示，台電模擬各種情況後提出多種調漲情境，雖然各...

萬物皆漲 2月CPI年增率飆破3

主計總處昨發布二月消費者物價指數（CPI）年增率百分之三點○八，創一一一年七月以來、一年七個月最高。主計總處官員表示，主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。