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經長：330度民生電價也可能漲

聯合報／ 記者陳儷方屈彥辰／台北報導
電價審議委員會預計於3月召開，4月調漲電價已是箭在弦上。圖／聯合報系資料照片
電價審議委員會預計於3月召開，4月調漲電價已是箭在弦上。圖／聯合報系資料照片

經濟部三月中下旬將召開電價費率審議會，決定電價調漲方案。經濟部長王美花昨表示，台電模擬各種情況後提出多種調漲情境，雖然各種情境不太一樣，但電價都會調漲，除了工業電價外，民生電價也會提出漲價方案，三三○度以下民生用電電費調漲，也是情境之一。

王美花昨赴立法院經濟委員會，針對「電價調漲對產業、民生衝擊研擬配套措施」進行專案報告，在實質薪資負成長、連年通膨的情境下，民生用電漲價幅度受到立委高度關注。王美花表示，台電已模擬多種情境，坦言各情境雖然不太一樣，但「有要漲價」。

台電過往調漲電價，很少對三三○度以下的用電戶開刀，但王美花指出，三三○度以下用電戶電費調漲也在台電模擬漲電價的情境之中。以電價調漲百分之五為例，一二○度以下用電戶，一個月多支出電費九元，三三○度以下用電戶一個月電費支出多卅四元。

國民黨立委楊瓊瓔表示，台電虧損是施政長期問題，一直到去年政府都還凍漲電價，現在卻說不漲不能解決虧損，不能接受政府把民眾當作付錢工具。

民進黨立委陳亭妃則質疑為什麼這次不選擇補貼民生用電？王美花說，一二○度以下電費只有一點六三元，與成本四點一七元差距太大，但未來在電價審議時仍會注意照顧小用電戶。

台電前兩次調漲電價，考量依據包括照顧民生、穩定物價、兼顧產業，但今年調漲原則，增加了反映成本、使用者付費這兩項考量。

如果電價不調漲，台電預估今年虧損一八八七億元。王美花表示，「有信心」爭取到政府補貼，她同時表示，電費調漲情境與台電能爭取到多少政府補貼有關係。

台電 調漲 電價

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