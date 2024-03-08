萬物皆漲 2月CPI年增率飆破3

主計總處昨發布二月消費者物價指數（CPI）年增率百分之三點○八，創一一一年七月以來、一年七個月最高。主計總處官員表示，主要是二月春節交通及食物類價格上揚效應帶動，但一至二月平均CPI年增率仍達百分之二點四三，處於百分之二通膨警戒線以上的高檔。

值得注意的是，二月外食及房租漲幅未見縮小，其中外食年增率百分之四，月增率○點四八個百分點創去年五月以來最高增幅，加上醫療保健費用及房租漲幅持續，顯示國人對物價上漲壓力感受深。

對於外食漲幅未減反增，主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，一、二月因春節或許會略漲，若三、四月外食費月增率還這麼高，的確值得關注。

預估三月CPI年增率會小於百分之二點四三，但仍高於百分之二。

主計總處原本估今年全年CPI年增率百分之一點八五，四月一旦調漲電價是否讓CPI「破二」？曹志弘說，若電價漲百分之十，CPI年增率直接影響約增加○點一二個百分點。若再計入間接影響，今年CPI仍會破百分之二。

主計總處表示，二月CPI較去年同期上漲百分之三點○八，主要是部分服務費用（如旅遊團費、旅館住宿費及計程車資等）受春節影響，價格相對上揚；食物類漲幅百分之四點四九，是七大項中漲幅最高，加上外食費上漲百分之四，房租年漲百分之二點二一等，都造成CPI飆高。

曹志弘解讀，物價整體指數趨勢是往下，通膨壓力減輕中，只是因國人每月經常購買項目漲幅百分之四、食物類漲幅也是百分之四以上，所以國人對物價上漲感受深。

此外，七大類中的「醫藥保健類」年漲百分之三點二二，主因去年七月起實施「健保部分負擔調整方案」，調高健保門診藥品與急診部分負擔，加上掛號費調漲，醫療費用上漲百分之四點○四所致，藥品及保健食品漲百分之三點○五。

對於近來掛號費上限又取消，是否再助長醫療保健類漲幅？曹志弘表示，仍要根據實際調查結果而定。今年一、二月診所掛號費平均年漲百分之十，醫院掛號費漲百分之一點四九，醫療廠商要漲價，應會審慎考量。