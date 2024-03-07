政府採購網 擴大產品上架

立法院交通委員會昨（7）邀請數位部業務報告及備詢，數位部與工程會去年9月公告施行「資訊服務採購作業指引」，已在去年完成三大類型契約，預估今年將協助逾9,000項產品/服務上架政府電子採購網，帶動套裝軟體、雲端服務及資訊服務（含資安）等業者新增營收採購金額超過65億元。

數位部指出，為創造軟體業者友善且透明採購環境，與工程會研訂施行的「資訊服務採購作業指引」及「各類資訊（服務）採購共通性資通安全基本要求參考一覽表」，盼透過提醒機關辦理資訊服務採購應注意事項，強化機關資訊服務採購需求明確、合理編列費用等，以減少資訊服務採購履約爭議。

有關政府軟體共同供應契約，數位部說，去年已完成三大類型契約，今年將上架逾9,000項產品/服務，供各政府機關選用。

針對《資安法》修正最新進度。數位部長唐鳳表示，近期會把草案送至行政院，將分兩階段送案，會採有共識的先送，沒有共識的下一波再送。

外界關注的資安人員調度方式，唐鳳說，目前資安人員調度權，是定位在發生重大事件、不一定是緊急事件時，可以進行人員調度。如可預知的元首出訪、總統交接、選舉期間等，都算是重大事件。地方單位擔心人員調度期間過長，恐影響人事升遷等，修法也會針對調度專案期間明確定義，調度時間不會太長。

數位部先前規劃今年底要設置700個非同步軌道衛星終端設備站點，但現在呈現有設備、沒訊號的狀況。數位部坦言，原本預期會在第1季開通，但現在日本尚未發執照，按現況判斷應會在5月開通，開通範圍落在桃園以北。