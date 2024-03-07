台灣美國商會呼籲 美國國會盡速通過H.R. 7372法案

台灣美國商會7日表示，強力支持目前正於眾議院審議的H.R. 7372法案。商會並敦促所有美國國會成員及早行動，通過這項至關重要的立法。

台灣美國商會指出，雖然這項法案對烏克蘭提供一條生命線，但對亞太地區，尤其是台灣而言，也同樣帶來了關鍵性的影響。

台灣美國商會理事長Dan Silver表示，通過H.R. 7372法案對於增強台海安全防禦、遏止侵略並維持區域穩定極其重要。

該法案的通過將直接影響台灣的安全，同時對台提供必要的關鍵資源，以加強其國防能力，並對於兩岸防禦資源不均等議題提出解方。

Dan Silver表示，延遲或削弱這一重要立法將使台灣處於更加脆弱的位置，並且危及美國最重要貿易夥伴之一的人民安全與經濟福祉。

商會指出，法案懸滯除了削弱烏克蘭防禦力量之外，同時也對亞太地區產生更廣泛的影響。主要擔憂之一為「骨牌效應」將激勵強權的侵略，增加全球不穩定因素，提升核武擴散的機會，並導致資源和注意力轉移，對亞太地區造成極負面的影響。

同樣令人擔憂的是，H.R. 7372法案若不通過，美國在國際上以及在台的信任指數，也將受到負面影響。

該法案的懸滯除了破壞區域穩定，同時也更加劇假新聞和資安攻擊。美國在國際上所享有的高信任度必因此削弱，不利於未來經貿交易的推動。

此議題不僅關乎烏克蘭或台灣；亞太地區各方盟友也正密切關注美國的回應。迅速而果斷地通過H.R. 7372法案將向亞太地區傳達美國重視承諾維護的中心理念及其國際地位，促進我們與盟友間的信任和合作。

及時行動是必要的。有鑑於目前情勢的緊迫性，台灣美國商會呼籲美國國會迅速通過H.R. 7372法案。延遲或削弱這一關鍵立法將危及烏克蘭、台灣和更廣泛的國際秩序平衡。

Dan Silver表示，「美國與台灣有著悠久的合作關係，我們相信只有當我們堅持歷史價值並強化基於原則的領導時，才能實現持續的和平與經濟機會」。