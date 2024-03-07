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台美租稅協定11月前完成？財長莊翠雲：我們希望
台美租稅協定備受關注，立委賴士葆今（7）日在財委會上質詢相關時間表，會不會在美國11月大選前搞定？財政部長莊翠雲表示，「我們希望」。
美國眾議院表決通過美國家庭及勞工稅收減免法案，當中涵蓋台美避免重複課稅，未來將送參議院表決通過，並送美國總統簽署生效。
賴士葆問到相關時間表，猜測美國會不會在11月大選前搞定？莊翠雲說，「我們希望」。並提到法案生效後，台灣會跟美國交換文書，財政部會密切注意時程。
另外，賴士葆質詢蘇丹紅辣椒粉議題，詢問財政部能否提供進口發票供勾稽，他提到相關數據，2022年進口蘇丹紅92公克、2023年為160公克，2022年辣椒粉、辣椒粒等進口3,018公噸、2023年為2,767公噸。
財政部賦稅署長宋秀玲說，進口各個環節若沒有斷裂都會保留發票。莊翠雲允諾，財政部願意提供發票給衛福部。
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