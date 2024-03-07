台美租稅協定11月前完成？財長莊翠雲：我們希望

今年第一季全球半導體界大事件，就是台積電日本廠開幕。 早在2019年，台積電創辦人張忠謀就已經對外揭示地緣政治風險帶來的危機。觀看過去5年，地緣政治風險改變了全球自由貿易規則，而在科技高速發展的現代，誰能掌握AI、半導體發展，誰就能在產業中擁有話語權。正因如此，美國、德國、日本紛紛邀請台積電到海外設廠。

2024-03-07 12:13