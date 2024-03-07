財長莊翠雲談景氣：谷底回升、平穩且溫和復甦

財政部長莊翠雲今（7）日表示，去年第4季開始出口轉為正成長，景氣已經從谷底回升，是平穩且溫和的復甦。

莊翠雲今日赴立法院財政委員會業務報告，國民黨立委林德福關注景氣復甦步調。

莊翠雲表示，景氣與出口表現息息相關，從財政部統計來看，出口自去年第4季開始回歸正成長，今年元月出口也達到371.9億美元，是歷年同月次高，景氣已經從谷底上來，雖國際情勢仍有不可預測因素，但整體呈現是平穩且溫和的復甦。

林德福追問，美中對峙是否會對台灣出口造成影響？莊翠雲回應，台灣是出口導向國家，大國之間的科技角力都會影響，目前來看，台灣對歐美出口是持續在增長，尤其是新興科技相關出口。

莊翠雲表示，沒有任何國家可以在國際情勢中置身事外，美中對立已經有段時間，產業界也有應變措施，供應鏈有些改變。

林德福關注，台灣出口集中度高，是否為好現象？莊翠雲表示，電子資通訊產業是台灣競爭優勢，因而有高度集中現象，加上近年AI商機蓬勃發展，相關產品出口成長，至於過度集中是否有風險？經濟部、國發會都有在關注，輔導產業升級。