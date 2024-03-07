群益投資論壇盛大登場 聚焦2024年全球總經動態及科技產業趨勢

為提供國內外機構投資人掌握指標性企業發展趨勢，群益金鼎證券與群益投顧3月5日在台北茹曦酒店舉辦「2024年第1季總經趨勢與產業論壇」，聚焦美國經濟與現今最受矚目的AI科技相關產業的發展與趨勢，這次論壇有超過包含群益投信在內的數十家的機構投資人共襄盛舉，獲邀參加的優質企業，包括南亞科（2408）、晶心科（6533）、耕興（6146）、晶技（3042）等多間上市櫃公司。在經濟產業專題方面，除了有財經M平方權威的全球總經分析外，本次論壇也邀請群益投顧研究員與產業專家，分享總經、塑化、AI、半導體與重電等產業的發展趨勢與展望。

在總經方面，特別是美國總經的發展趨勢，影響著全球經濟與股市的脈動，機構投資人透過群益投顧總經理范振鴻與財經M平方的美國總體經濟與全球總經分析，一次性的深度瞭解美國通膨、消費、利率與企業獲利四大趨勢及美國總統大選民主與共和兩黨的競爭態勢，進而掌握今年的經濟與股債市投資趨勢，范振鴻總經理指出，在預期2024年通膨持續下滑，及聯準會降息的影響下，雖消費降溫，美國企業的獲利料將持續成長，同時預期美元指數將在100-105區間震盪，美國股債市仍將維持多頭走勢。

群益投顧資深研究員陳俐妍指出，生成式AI發展，仍舊是今年機構投資人關注的焦點，在美國四大 CSP 仍持續擴大資本資出，添購AI伺服器以增加算力的趨勢不變的情況下，將會帶動晶圓代工先進製程、IP/IC設計服務，2.5D/3D封裝（CoWoS與SOIC）以及CPO需求，生成式AI也將從雲端進一步走向PC及筆電等邊緣裝置，相關需求也預期將逐步回升，英特爾更預估，2024年全球將有超過230款採用 Core Ultra 處理器的電腦推出，將可能因此帶動新一波的換機潮，更讓機構投資人對今年生成式AI相關產業的發展趨勢及電子產品的終端需求，極度關注。