通膨達標有阻礙 精選收益有彈性

今年以來主要債市表現不如去年底時預期來的強勁，主要原因在於美國公佈的經濟數字雖有轉弱但仍然強韌，投資人擔心恐影響通膨降到2%目標的進展。根據芝商所FedWatch數據，期貨市場反應聯準會可能延至六月開始降息，年內降息次數也從原6次減到3~4次。

富蘭克林證券投顧表示，市場調整先前對聯準會將大舉降息的過度樂觀預期，推升美國十年期公債殖利率2月23日盤中一度升到4.35%，而今隨著市場對聯準會降息有較合理的預估，債券市場的收益機會來臨。只是接下來仍須留意通膨降速是否達到聯準會官員能安心的程度，與其費心猜測進場時機與債券類別的挑選，不如選擇精選收益複合債型基金，由專業經理團隊進行調配，爭取主要債市難見的收益機會。

美國甫公佈的一月通膨指標：個人消費支出物價指數PCE與核心PCE年增率分別自12月的2.6%、2.9%降至2.4%、2.8%，然而月增率0.3%、0.4%高於前幾個月，聯準會官員則持續對未來降息有較為謹慎的發言。且根據彭博資訊調查券商看法，預估十年期公債殖利率於第一季至第四季的中位數為4.15%~3.80%，較上月調查的稍增加10~5個基本點。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國通膨率欲達標至2%有三個阻礙：(1)經濟仍相當有韌性，尤其是就業市場緊俏，推升工資上揚，支撐消費者信心，帶動零售銷售以及國內生產，形成通膨降速的阻力；(2)供給面因素並未完全排除，紅海航運危機已造成運輸成本上升，終將可能會轉嫁到消費者身上；(3)美國財政政策仍然相當寬鬆，尤其到了大選年，財政緊縮的可能性相當低。

桑娜．德賽表示，由於美國經濟仍然強韌，今年以來市場對聯準會降息的熱情期待被澆冷水，然而當下次有疲弱的經濟數字，降息預期可能會再被激化，但隨後又可能因經濟轉強而失望，因此要有面對市場隨經濟數字強弱而波動的準備。考量利率長時期維持在高點對經濟的負面衝擊，預期聯準會可能於今年於下半年開始降息，此時建議採取不短不長之中天期債的利率曝險策略，以順應趨勢已定但中間波折難免的債市長多行情。