快訊

寧可入監，不要入伍？以色列極端猶太教徒的不當兵爭議

桃園機場塞機民怨四起 交長道歉：將檢討懲處

出人命了！商船亞丁灣遇襲釀3死 紅海危機首見有船員喪生

通膨達標有阻礙 精選收益有彈性

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
今年以來主要債市表現不如去年底時預期來的強勁，主要原因在於美國公佈的經濟數字雖有轉弱但仍然強韌，投資人擔心恐影響通膨降到2%目標的進展。示意圖／路透社
今年以來主要債市表現不如去年底時預期來的強勁，主要原因在於美國公佈的經濟數字雖有轉弱但仍然強韌，投資人擔心恐影響通膨降到2%目標的進展。示意圖／路透社

今年以來主要債市表現不如去年底時預期來的強勁，主要原因在於美國公佈的經濟數字雖有轉弱但仍然強韌，投資人擔心恐影響通膨降到2%目標的進展。根據芝商所FedWatch數據，期貨市場反應聯準會可能延至六月開始降息，年內降息次數也從原6次減到3~4次。

富蘭克林證券投顧表示，市場調整先前對聯準會將大舉降息的過度樂觀預期，推升美國十年期公債殖利率2月23日盤中一度升到4.35%，而今隨著市場對聯準會降息有較合理的預估，債券市場的收益機會來臨。只是接下來仍須留意通膨降速是否達到聯準會官員能安心的程度，與其費心猜測進場時機與債券類別的挑選，不如選擇精選收益複合債型基金，由專業經理團隊進行調配，爭取主要債市難見的收益機會。

美國甫公佈的一月通膨指標：個人消費支出物價指數PCE與核心PCE年增率分別自12月的2.6%、2.9%降至2.4%、2.8%，然而月增率0.3%、0.4%高於前幾個月，聯準會官員則持續對未來降息有較為謹慎的發言。且根據彭博資訊調查券商看法，預估十年期公債殖利率於第一季至第四季的中位數為4.15%~3.80%，較上月調查的稍增加10~5個基本點。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國通膨率欲達標至2%有三個阻礙：(1)經濟仍相當有韌性，尤其是就業市場緊俏，推升工資上揚，支撐消費者信心，帶動零售銷售以及國內生產，形成通膨降速的阻力；(2)供給面因素並未完全排除，紅海航運危機已造成運輸成本上升，終將可能會轉嫁到消費者身上；(3)美國財政政策仍然相當寬鬆，尤其到了大選年，財政緊縮的可能性相當低。

桑娜．德賽表示，由於美國經濟仍然強韌，今年以來市場對聯準會降息的熱情期待被澆冷水，然而當下次有疲弱的經濟數字，降息預期可能會再被激化，但隨後又可能因經濟轉強而失望，因此要有面對市場隨經濟數字強弱而波動的準備。考量利率長時期維持在高點對經濟的負面衝擊，預期聯準會可能於今年於下半年開始降息，此時建議採取不短不長之中天期債的利率曝險策略，以順應趨勢已定但中間波折難免的債市長多行情。

美國經濟 聯準會 降息

延伸閱讀

台灣關係法45週年 美參院少數黨領袖籲共同面對對手

Fed主席赴國會報告 鮑爾：不急著降息

國泰證券：第2季美降息關鍵期 投資級公司債吸「金」

國泰證三月投資觀點 第2季台股投資策略傾向審慎態度

相關新聞

通膨達標有阻礙 精選收益有彈性

今年以來主要債市表現不如去年底時預期來的強勁，主要原因在於美國公佈的經濟數字雖有轉弱但仍然強韌，投資人擔心恐影響通膨降到...

電價將漲 龔明鑫：顧民生很重要

台電虧損嚴重，各界預期電價審議委員會將拍板漲價，甚至連民生用電一起漲，通膨恐更嚴重。國發會主委龔明鑫則表示，電價調漲確實...

引進印度移工 立委轟勞部不透明

台灣、印度已簽署勞務合作備忘錄，勞動部昨在立院社福衛環委員會進行「開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」專題報告，遭不分...

台鋼入主鏡電視早有跡可尋​ 助智冠力抗電競教父後下步為何

遊戲龍頭智冠科技近期爆發經營權之爭，智冠為此找上台鋼集團旗下的榮剛換股結盟，導致市場派大股東網銀國際股權遭稀釋。即使已換股成功、位居上風，台鋼仍默默布局媒體與網銀拚場，先是網路媒體菱傳媒與民報的負責人，在1月已由自然人變更成「榮剛投資」的法人代表，此外，台鋼集團會長謝裕民也投資鏡電視，媒體事業有逐漸擴大之勢。...

點名進新內閣 龔主委：沒接到訊息

國發會主委龔明鑫被點名為新內閣經濟部長人選，昨（6）日他在立法院備詢時表示，「沒有接到相關訊息，做好每一天的工作。」

電價調漲效應 國發會：通膨可能升至2%

國發會主委龔明鑫昨（6）日表示，漲電價確實會推升物價，按過去經驗，電價漲10%對通膨率影響約0.2至0.3個百分點，使全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。