聽新聞
test
0:00 / 0:00

引進印度移工 立委轟勞部不透明

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
對於印度移工來台時間，勞動部長許銘春昨天在立院答詢時表示，明年有機會。記者杜建重／攝影
對於印度移工來台時間，勞動部長許銘春昨天在立院答詢時表示，明年有機會。記者杜建重／攝影

台灣、印度已簽署勞務合作備忘錄，勞動部昨在立院社福衛環委員會進行「開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」專題報告，遭不分藍綠立委連番砲轟引進程序不公開透明、程序不嚴謹，未與社會充分溝通，引進前置作業也不夠完備。

國民黨立委王育敏批評，勞動部二月十五日對外宣稱還不知道簽署期程，隔天就視訊簽署，引進印度移工是重大事項，為什麼要遮遮掩掩？也未進行社會溝通，未開過正式座談會、公聽會，評估報告也拿不出來，引進程序不夠透明、嚴謹，溝通也不透明。

民進黨立委劉建國也質疑，台灣移工權益問題長期受國際關注，勞動部是否已做好引進印度移工的資源系統建置？

民進黨立委林淑芬則建議，引進印度移工是扭轉我國錯誤移工政策的契機，國家應承擔更多責任，採國對國直接聘僱，並訓練移工生活語言、專業技能，杜絕移工遭剝削。

許銘春則說，台灣、印度雙方已在上月廿六日完成MOU換文，後續將在卅天內報行政院備查，再送至立院查照、公告周知。

許銘春表示，MOU僅是初步合作意向，接下來雙方工作層級會議才會進入開放引進行業、人數、語言與技能條件等實質討論，預計先採小額試辦。

至於印度移工來台時間，她強調，要看工作層級會議情況，沒有半年，也要一年，明年有機會。

勞動部 印度 移工

延伸閱讀

史上任期最長勞長 520卸任角逐高市長選舉？許銘春這麼說

失聯移工恐破10萬 立委質詢憂「引進印度移工缺乏評估」

小規模試引進印度移工入台 洪孟楷：勞動部有準備好？

引進印度移工 藍綠立委輪番轟勞動部：未公開、未溝通、準備不足

相關新聞

電價將漲 龔明鑫：顧民生很重要

台電虧損嚴重，各界預期電價審議委員會將拍板漲價，甚至連民生用電一起漲，通膨恐更嚴重。國發會主委龔明鑫則表示，電價調漲確實...

吳東亮：電力多元 要穩更要低碳

電價四月起可能調漲，經濟部連續兩年投入十億元提供商業服務業汰換節能設備補助，工商協進會理事長吳東亮表示，浪費電的設備能淘...

引進印度移工 立委轟勞部不透明

台灣、印度已簽署勞務合作備忘錄，勞動部昨在立院社福衛環委員會進行「開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」專題報告，遭不分...

史上任期最長勞長 520卸任角逐高市長選舉？許銘春這麼說

準總統賴清德將於520就職，現任內閣成員去留成近日討論焦點。有立委今質詢勞動部許銘春「520後會繼續往前？」許銘春回答，...

新進公教人員退撫新制遭批退休晚年保障不足 銓敘部建議：提高自提

新進公教人員自2023年7月1日起適用個人專戶制退撫制度，遭批退休後晚年生活缺乏保障。對此，銓敘部6日回應，初任公務人員...

國庫連2年金援3000億…台電營業仍虧損 7日向立院報告

經濟部與台電7日將赴立法院經濟委員會，針對「電價調漲對產業、民生等衝擊研擬配套措施」提出專案報告，經濟部及台電積極爭取國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。