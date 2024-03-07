電價將漲 龔明鑫：顧民生很重要

台電虧損嚴重，各界預期電價審議委員會將拍板漲價，甚至連民生用電一起漲，通膨恐更嚴重。國發會主委龔明鑫則表示，電價調漲確實會推升物價，因此政府調整電價會比較審慎，經濟部對不同產業會有不同處理，照顧民生還是很重要。

立法院經濟委員會昨天邀請龔明鑫進行業務報告，朝野立委關注電價調漲對物價的衝擊，由於國發會在書面報告中提到，電價調控會秉持「照顧民生、穩定物價、節約能源」等三原則，但電價看來是漲定了，立委認為「經濟部打臉國發會」。

龔明鑫表示，國發會提出的三原則「只是原則」，實際作法還是由電價審議委員會決定，在電價調漲上，經濟部應會針對不同產業有一些分眾設計。

但電價一漲，物價肯定跟著漲，龔明鑫說，依照過去經驗估算，如果電價漲百分之十，對消費者物價指數（CPI）直接效果是增加○點一二個百分點，加上延伸性的波動效果，可能就會影響CPI上漲○點二至○點三個百分點，有可能推升全年CPI漲幅升到百分之二左右。百分之二為通膨警戒線。

但立委也都呼籲，「希望主委不要只看數字，國發會要苦民所苦」，民眾黨立委張啟楷更喊話，民生用電千萬不能漲。

龔明鑫坦言，調漲電價確實會對物價造成影響，行政院穩定物價小組會持續關注，也會看看有無配套措施。至於電價最終的調幅，將由電價審議委員會決定。

而經濟部長王美花今天會出席立法院經濟委員會，針對「電價調漲對產業、民生等衝擊研擬配套措施」專案報告。經濟部指出，二○二二至二○二三年兩次電價調整合計調幅百分之十九點四，調整後住宅電價每度二點六五元、工業電價每度三點三八元，二○二三年CPI增幅百分之二點四九，皆低於南韓、法國等國；而為維持穩定供電使命，台電仍需仰賴穩健永續的財務支持，將優先爭取政府補助。

經濟部表示，台電至去年底累積虧損已達三八二六億元，預估今年將增加虧損一八八七億元，電價若不調漲或無政府補助，公司淨值將減至二二八億元。

除了連續兩年調漲電價，政府也連兩年編列一千五百億及一千億元預算增資台電，並以特別預算補貼五百億元，但台電仍為虧損狀態，因此將再向政府爭取補貼，並調高電價，希望今年可達損益兩平。