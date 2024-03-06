群益投資論壇登場 聚焦全球總經動態及科技產業趨勢

群益金鼎證券（6005）攜手與群益投顧舉辦「2024年第一季總經趨勢與產業論壇」，邀請南亞科（2408）、晶心科、耕興、晶技等多家上市櫃公司與會，並有群益投信等數十家機構投資人共襄盛舉。

此次論壇主要聚焦美國經濟與現今最受矚目的AI科技相關產業的發展與趨勢，在經濟產業專題方面，除財經M平方權威的全球總經分析外，亦邀請群益投顧研究員與產業專家，分享總經、塑化、AI、半導體與重電等產業的發展趨勢與展望。

在總經方面，美國經濟發展趨勢，影響全球經濟與股市的脈動，機構投資人透過群益投顧總經理范振鴻與財經M平方的分析，一次性深度瞭解美國通膨、消費、利率與企業獲利等四大趨勢，及美國總統大選民主與共和兩黨的競爭態勢，進而掌握今年的經濟與股債市投資趨勢。

范振鴻指出，預期2024年通膨持續下滑，及美聯準會降息下，即使消費降溫，美國企業獲利料將持續成長，同時預期美元指數將在100至105區間震盪，美國股債市仍將維持多頭走勢。

群益投顧資深研究員陳俐妍指出，生成式AI發展，仍舊是今年機構投資人關注的焦點，在美國四大CSP 持續擴大資本資出，添購AI伺服器以增加算力的趨勢不變的情況下，將會帶動晶圓代工先進製程、IP/IC設計服務，2.5D/3D封裝(CoWoS與SOIC)以及CPO需求。

生成式AI也將從雲端進一步走向PC及筆電等邊緣裝置，相關需求也預期將逐步回升，英特爾更預估，2024年全球將有超過230款採用Core Ultra處理器的電腦推出，將帶動新一波換機潮，讓機構投資人對今年生成式AI相關產業的發展趨勢及電子產品的終端需求，更加關注。

傳統產業發展趨勢，也是論壇重心，此次邀請了塑化專家何耀仁及群益投顧產業研究員，針對全球石化產能過剩下，台灣塑化業的危機與轉機做深度的解析；群益投顧資深研究員吳建弘則針對台灣能源政策及重電產業的長期訂單能見度，進行深入與詳細的分析。