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碳交所攜手標準局辦推廣講座 協助企業邁向淨零轉型

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

隨全球共同追求淨零轉型目標，臺灣碳權交易所與經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心攜手合作，共同舉辦「再生能源憑證與碳權解析」推廣講座，以協助企業了解最新法令政策、宣導正確淨零知識。

碳交所表示，首場講座預計3月15日在台北啟動，誠摯邀請上市櫃企業主管優先報名參與，後續在北、中、南地區將持續辦理講座，以期活絡碳權與再生能源憑證交易市場，促進台灣永續淨零進程。

碳交所與憑證中心在權責工作推廣過程中，深感企業須同時具備對「碳管理」與「再生能源」的發展脈絡認知及政策理解，才能有效推動企業邁向淨零之路，因此雙方共同打造聯合推廣活動，深入說明「碳權」與「憑證」兩大關鍵議題。

講座內容包含國內外自願性碳權發展趨勢、如何購買碳權、綠電由來及取得方式、憑證應用及其多元價值等重要基本資訊，希望藉此提供企業可立即採用之淨零工具–碳權及憑證，同時促進台灣碳權與憑證市場的蓬勃發展。

碳交所指出，相關講座規畫於北、中、南舉辦四場次，主要針對企業主管、決策者及永續發展主管進行推廣，期待參與者能從淨零政策趨勢、企業碳管理、碳權交易、國際碳市場動態到綠電交易與憑證等多方面獲得全面且正確的知識，協助企業研擬減碳策略，提升競爭力，實現企業的綠色轉型目標。

碳交所是國內唯一依據氣候變遷因應法，由臺灣證券交易所及國發基金共同成立的碳權交易平台，肩負透過經濟誘因，推動國內減量額度交易、國外碳權交際及碳諮詢和淨零教育之政策使命，以期協助企業達成國際減碳要求、自身或產品碳中和，並同時兼顧產業發展，以符合企業減碳策略及落實國家政策。

憑證中心擔負建立我國綠電交易、再生能源憑證制度與推廣教育及憑證資訊管理平台三大關鍵任務，至今已累計核發超過400萬張憑證（約40億度綠電），以促進綠電市場發展，加速台灣能源轉型。

再生能源 減碳 綠電

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