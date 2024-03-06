佳世達法說會／預期今年營運逐季增長 醫療事業動能續強

佳世達（2352）6日舉行法說會，展望後市，佳世達董事長陳其宏指出，預期今年下半年營運將優於上半年，營運將呈現逐季成長，全年營收、獲利希望做的比去年好，對四大業務資訊、智能方案事業群、網通及醫療業績成長很有信心，而醫療事業將延續去年動能，預估仍是今年表現最佳業務。

展望今年，陳其宏表示，今年相較去年產業面上更有把握，預計今年首季業績將是谷底，全年有機會呈現逐季向上，整體來看，下半年營運將優於上半年，全年業績將優於去年。

不過，今年營運仍有變數，陳其宏分析，像今年全球有很多總統大選，這將牽動經濟變化，尤其是下半年要登場的美國總統大選最為重要。

若以業務別區分，佳世達總經理黃漢州表示，資通訊產品業務去年第4季已逐步回升，但整體回溫速度不如預期。展望今年，預計全年資通訊業務將成長，細分來看，今年首季該業務將優於去年同期，其中，消費性產品已回溫，但商用、工業用仍需時間恢復。

至於網通業務去年下半年進入庫存整理，預計該業務將在今年下半年整理完畢、重新恢復增長動能；智能方案事業群則將成長。

醫療業務則是佳世達今年最為看好的事業體。陳其宏指出，今年預計醫療業務還是會快步成長，營收增長幅度更為強勁，不論是營收或獲利皆是。

佳世達去年合併營收2,036億元，其中醫療事業連年增長，去年營收近250億元，年增率達20%，醫療事業的營業毛利率、營業淨利率及營業淨利金額，均較前年同期增加。

在各事業表現方面，佳世達資訊事業去年營收1,065億元，受到資訊產品需求下降影響年減25%，高附加價值事業中以醫療事業表現最為突出，營收年增長率達到20%，營業毛利率、營業淨利率及營業淨利金額均較前一年度增加，智能方案營收年增長3%，營業毛利率及營業淨利金額較前一年度上升，網通事業則受到客戶調整庫存影響，營收年減16%，營業毛利率及營業淨利率也下降。