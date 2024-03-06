快訊

台北大巨蛋風光 侯友宜鬆口：新北考慮蓋巨蛋、規畫容納4到5萬人

大膽約「市府門口交易」露餡！社會局女科員涉販毒 北市府說話了

她開心網路交友遇天菜 卻因對方車子「心涼」退縮…網勸：勇敢點

佳世達法說會／預期今年營運逐季增長 醫療事業動能續強

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達董事長陳其宏。記者吳凱中／攝影
佳世達董事長陳其宏。記者吳凱中／攝影

佳世達（2352）6日舉行法說會，展望後市，佳世達董事長陳其宏指出，預期今年下半年營運將優於上半年，營運將呈現逐季成長，全年營收、獲利希望做的比去年好，對四大業務資訊、智能方案事業群、網通及醫療業績成長很有信心，而醫療事業將延續去年動能，預估仍是今年表現最佳業務。

展望今年，陳其宏表示，今年相較去年產業面上更有把握，預計今年首季業績將是谷底，全年有機會呈現逐季向上，整體來看，下半年營運將優於上半年，全年業績將優於去年。

不過，今年營運仍有變數，陳其宏分析，像今年全球有很多總統大選，這將牽動經濟變化，尤其是下半年要登場的美國總統大選最為重要。

若以業務別區分，佳世達總經理黃漢州表示，資通訊產品業務去年第4季已逐步回升，但整體回溫速度不如預期。展望今年，預計全年資通訊業務將成長，細分來看，今年首季該業務將優於去年同期，其中，消費性產品已回溫，但商用、工業用仍需時間恢復。

至於網通業務去年下半年進入庫存整理，預計該業務將在今年下半年整理完畢、重新恢復增長動能；智能方案事業群則將成長。

醫療業務則是佳世達今年最為看好的事業體。陳其宏指出，今年預計醫療業務還是會快步成長，營收增長幅度更為強勁，不論是營收或獲利皆是。

佳世達去年合併營收2,036億元，其中醫療事業連年增長，去年營收近250億元，年增率達20%，醫療事業的營業毛利率、營業淨利率及營業淨利金額，均較前年同期增加。

在各事業表現方面，佳世達資訊事業去年營收1,065億元，受到資訊產品需求下降影響年減25%，高附加價值事業中以醫療事業表現最為突出，營收年增長率達到20%，營業毛利率、營業淨利率及營業淨利金額均較前一年度增加，智能方案營收年增長3%，營業毛利率及營業淨利金額較前一年度上升，網通事業則受到客戶調整庫存影響，營收年減16%，營業毛利率及營業淨利率也下降。

佳世達 營收 陳其宏

延伸閱讀

陳琬惠接掌民眾黨宜蘭黨部主委 扮演母雞布局2026大選

匈牙利總統簽署法案 同意瑞典加入北約

接棒拜登？米雪兒辦公室聲明：絕對沒有參選計畫

藍委拋總統選舉改絕對多數二輪制 綠委批毀憲亂政

相關新聞

小規模試引進印度移工入台 洪孟楷：勞動部有準備好？

我國與印度日前簽署移工合作備忘錄（MOU），我國擬先進行小規模試辦。對此，國民黨立委洪孟楷今說，政府選前否認，選後一個月...

引進印度移工 藍綠立委輪番轟勞動部：未公開、未溝通、準備不足

台灣、印度已簽署勞務合作備忘錄，後續將送至行政院備查、立法院查照。勞動部今在立院社福衛環委員會進行「開放印度移工對本國勞...

印度移工將來台 立委：落實國對國直聘

直聘制度完全失靈，仲介剝削情況難以遏止！多名立委6日於立法院質詢指出，政府雖建立直聘中心，鼓勵業者直聘移工，但比例至今仍不到一成，質疑開放印度移工也將變相圖利仲介。勞動部長許銘春在立委們的呼籲下指出，會與印度洽談移工辦理方式，「我們也希望能走直聘」。

影／年底有印度移工？許銘春：視工作層級會議討論結果

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等相關部會就「我國開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」進行專題報告並備質詢...

助產業增人才 勞動部今與產學界簽署合作備忘錄

為協助青年加就業，補充重點產業用人缺口，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於今(6)日於新竹豐邑喜來登大飯店辦理「連結重點產業...

電價若漲10% 國發會：恐影響物價0.2~0.3%

電價4月恐漲，外傳漲幅恐達到10%，國發會主委龔明鑫表示，如果電價上漲10%，根據過去經驗，直接反應物價約0.12%，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。