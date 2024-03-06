快訊

「00940我預估首配0.07元」！他這樣解釋：三個月都維持這水準就考慮布局

臉書、IG大當機稱「技術問題」不單純？急逼他們跳出來自首：我們幹的

FB全球當機也沒在怕？祖克柏「倒不了」的獲利底氣

台達三度入選科睿唯安全球百大創新機構 創新成果受肯定

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）今（6）日宣布三度入選科睿唯安「全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators™）」，創新成果備受國際專業評鑑肯定。台達專利涵蓋領域除了現有的電源及零組件、交通、自動化、基礎設施四大事業範疇外，新事業發展單位以及各地研發中心亦有顯著的成績。

公司表示，創新一直是台達重要的企業文化，近年投入的研發費用均超過營收8%，截至2023年底，台達在全球共獲得 16,703件專利授權，主要分佈在大陸、美國、台灣等地。其中2023年獲准1,283件，較2022年成長幅度近兩成，積累的成果充分展示台達在技術研發領域的穩健成長。

科睿唯安智慧財產權事業群總裁Gordon Samson表示，入選全球百大創新機構絕非易事，因為在創新生態系中維持優勢比以往更加困難。組織必須在實驗和風險之間保持平衡，同時注重紀律和獎勵。台達持續展現卓越的創新力，尤其是其發明在全球市場的影響力與成就。恭喜台達連續三年獲選全球百大創新機構。

台達法務長葉國良表示，台達高度重視產品研發與技術創新，透過法務智權單位與事業單位的緊密合作以及系統化的專利評級機制，積極發掘專利布局的先機。台達在全球共有73個研發中心，超過1萬名以上的研發工程師，專利申請主要分佈在大陸、美國、台灣等地，並逐漸增加在印度、東南亞國家的比重，以因應不斷擴大的研發及生產需求。未來除持續深耕電力電子技術研發外，更將強化AI伺服器電源、散熱解決方案、資料中心、智慧能源解決方案，以及電動車等相關產品技術領域的專利佈局。

科睿唯安為全球領先的資訊服務提供商，自2012年起每年發布《全球百大創新機構》報告。利用全球發明資料的完整比較分析，來評估每項專利創意的強度，作為衡量其創新能力的標準。

科睿唯安制定兩套候選機構必須符合的門檻條件，並計算其過去五年的專利創新產出。此次入選代表了台達在創新領域的卓越表現和持續努力，同時也展現出台達在全球市場上具有重要的創新力量和影響力。

台達電 大創 美國

延伸閱讀

百大創新機構 工研院再入選

百大創新機構 友達、台積、鴻海也上榜

搶救珊瑚大作戰！台達與國家級海洋場館合作　科技復育萬株珊瑚　

台達攜手國際權威海洋實驗室 建構珊瑚白化救援機制

相關新聞

引進印度移工 藍綠立委輪番轟勞動部：未公開、未溝通、準備不足

台灣、印度已簽署勞務合作備忘錄，後續將送至行政院備查、立法院查照。勞動部今在立院社福衛環委員會進行「開放印度移工對本國勞...

印度移工將來台 立委：落實國對國直聘

直聘制度完全失靈，仲介剝削情況難以遏止！多名立委6日於立法院質詢指出，政府雖建立直聘中心，鼓勵業者直聘移工，但比例至今仍不到一成，質疑開放印度移工也將變相圖利仲介。勞動部長許銘春在立委們的呼籲下指出，會與印度洽談移工辦理方式，「我們也希望能走直聘」。

影／年底有印度移工？許銘春：視工作層級會議討論結果

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等相關部會就「我國開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」進行專題報告並備質詢...

助產業增人才 勞動部今與產學界簽署合作備忘錄

為協助青年加就業，補充重點產業用人缺口，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於今(6)日於新竹豐邑喜來登大飯店辦理「連結重點產業...

電價若漲10% 國發會：恐影響物價0.2~0.3%

電價4月恐漲，外傳漲幅恐達到10%，國發會主委龔明鑫表示，如果電價上漲10%，根據過去經驗，直接反應物價約0.12%，加...

經濟部長熱門人選是「他」？ 國發會主委龔明鑫回應了

總統當選人賴清德已展開向黨內及各界諮詢內閣布局意見，今（6）日立法院經濟委員會，國民黨籍立委張嘉郡、呂玉玲、楊瓊瓔陸續在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。