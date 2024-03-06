台達三度入選科睿唯安全球百大創新機構 創新成果受肯定

台達電（2308）今（6）日宣布三度入選科睿唯安「全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators™）」，創新成果備受國際專業評鑑肯定。台達專利涵蓋領域除了現有的電源及零組件、交通、自動化、基礎設施四大事業範疇外，新事業發展單位以及各地研發中心亦有顯著的成績。

公司表示，創新一直是台達重要的企業文化，近年投入的研發費用均超過營收8%，截至2023年底，台達在全球共獲得 16,703件專利授權，主要分佈在大陸、美國、台灣等地。其中2023年獲准1,283件，較2022年成長幅度近兩成，積累的成果充分展示台達在技術研發領域的穩健成長。

科睿唯安智慧財產權事業群總裁Gordon Samson表示，入選全球百大創新機構絕非易事，因為在創新生態系中維持優勢比以往更加困難。組織必須在實驗和風險之間保持平衡，同時注重紀律和獎勵。台達持續展現卓越的創新力，尤其是其發明在全球市場的影響力與成就。恭喜台達連續三年獲選全球百大創新機構。

台達法務長葉國良表示，台達高度重視產品研發與技術創新，透過法務智權單位與事業單位的緊密合作以及系統化的專利評級機制，積極發掘專利布局的先機。台達在全球共有73個研發中心，超過1萬名以上的研發工程師，專利申請主要分佈在大陸、美國、台灣等地，並逐漸增加在印度、東南亞國家的比重，以因應不斷擴大的研發及生產需求。未來除持續深耕電力電子技術研發外，更將強化AI伺服器電源、散熱解決方案、資料中心、智慧能源解決方案，以及電動車等相關產品技術領域的專利佈局。

科睿唯安為全球領先的資訊服務提供商，自2012年起每年發布《全球百大創新機構》報告。利用全球發明資料的完整比較分析，來評估每項專利創意的強度，作為衡量其創新能力的標準。

科睿唯安制定兩套候選機構必須符合的門檻條件，並計算其過去五年的專利創新產出。此次入選代表了台達在創新領域的卓越表現和持續努力，同時也展現出台達在全球市場上具有重要的創新力量和影響力。