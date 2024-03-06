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製造業PMI續緊縮 葉俊顯：黎明將至

聯合報／ 記者葉卉軒／台北報導
中華經濟研究院院長葉俊顯。 記者曾學仁／攝影
中華經濟研究院院長葉俊顯。 記者曾學仁／攝影

中華經濟研究院昨天發布二月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整後指數回升○點一至四十八點一，連續十二個月緊縮。不過，「未來六個月展望」指數呈現二○二二年五月以來，暌違廿一個月首次呈現擴張。中經院院長葉俊顯形容當前經濟情勢「長夜將盡、黎明將至」。

中經院台灣PMI調研團隊副研究員陳馨蕙也說，二月廠商對未來的預期已「撥雲見日」，中研院研究員簡錦漢則說，「春燕來了」。中華採購與供應管理協會顧問白宗城認為，「點火態勢已滿明顯」。

葉俊顯指出，在經歷前幾年庫存去化的長夜後，從去年第三季以來消費性電子、半導體AI特定供應鏈的模組，以及CoWoS封測等產業出現落底回升的跡象。加上台積電熊本廠開幕，半導體供應鏈對未來展望大幅攀升，以及AI與高效能運算帶來的拉貨潮等因素，使得廠商對未來六個月展望是經歷終端需求低迷將近廿多個月後，首次呈現黎明將至的擴張現象。

此外，葉俊顯說，二月春節假期工作天數較一月大幅下降，原本預期二月PMI會降一些，沒想到反而是往上調，顯示景氣復甦動力是有的，但後續仍須密切觀察是否有持續性訂單，但春燕是可以期待，預期在今年下半年，或第二季末、第三季會有更好的表現。

葉俊顯說，多數產業看未來都滿樂觀，只有屬資本支出的電力暨機械設備產業表現相對低迷，電力暨機械設備產業的未來展望已連廿三個月緊縮，但二月緊縮趨緩，指數回升至四十八點八。

出口方面，葉俊顯認為，去年相對低迷，除因基期因素今年表現會好一些，還可觀察美國，如果接下來美國因為生成式AI功能，掀起手機、筆電的換機潮，我國出口就有機會被帶上來。

至於二月台灣非製造業經理人指數（NMI）指數為五十二點三，連續十六個月擴張，但指數續跌一點二，擴張趨緩。

葉俊顯以「工作天數影響部分內需」、「與製造業相關產業未來可期」形容二月NMI指數表現，部分產業因二月工作天數較一月大幅減少，商業活動較一月大幅下降，導致商業活動指數由擴張轉為緊縮，與製造業相關的產業，例如批發業，對未來看法轉為持平樂觀，以及運輸倉儲的未來展望由緊縮轉為擴張。

半導體 指數

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