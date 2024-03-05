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「三主因」扛高壓還願意當主管 84%經理人回答YES！

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

AI 來了！瞬息萬變的職場，扛業績、下決策，經理人的壓力指數有多高？根據104獵才顧問5日發布的「2024經理人動向與職涯大調查」顯示，經理人壓力指數平均6.49分，屬中度偏高；三大壓力源為：人際溝通與組織內耗、主管管理風格、大環境的不確定性太高。

但，如此高壓還願意當主管？調查顯示，84%回答YES！主因：擁有廣闊的職涯視野、薪水更高、能提升個人競爭力。

104人力銀行獵才招聘資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，經理人以實力拚搏論成敗，以1到10分、區分壓力由小至大，20%經理人選擇8分比例最高，平均分數為6.49分壓力不低；各級主管中，基層主管平均壓力6.34分、中階主管6.5分、高階主管6.67分，越高階、壓力越大。

鍾文雄分析，經理人的主要壓力源為：54%人際溝通與組織內耗、50%老闆/主管的管理風格、41%大環境的不確定性太高，其次是：29%目標制定不合理、24%過高的工作量負荷、15%工作時間壓力；且經理人的兩大壓力源逾50%與「人」相關，對上、對下、橫向溝通都是專業能力之外的挑戰。

至於經理人面臨的管理挑戰：46%公司決策與目標不明確、46%經營者觀念和態度，兩項並列第一，36%缺乏接班人(人才庫不足及流動率高)。

此外，「2024經理人動向與職涯大調查」還發現，經理人的壓力指數偏高，且72%企業提供經理人的健康補助不到一萬元，但73%基層主管、85%中階主管、97%高階主管仍選擇繼續擔任主管，主要原因為：68%擁有更廣闊的職涯視野、59%薪水較高、50%能提升個人競爭力。

不願意繼續當主管的原因則為：61%薪水太少責任太大、53%向上管理困難、39%員工管理困難。

鍾文雄表示，若企業能提供經理人經營管理的學習成長機會，破解不願當主管原因，有助於人才留任。

「2024經理人動向與職涯大調查」由104獵才顧問執行，從2023年11月13日至12月8日針對全台中高階經理人進行網路問卷調查，總計回收1,126份問卷，抽樣誤差±2.98個百分點。參與並下載「2024經理人動向與職涯大調查」https://104.surveycake.com/s/1y4oG

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