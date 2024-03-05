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經濟部公告2024再生能源躉購費率 光電降、離岸風電不動

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部5日正式公告2024年再生能源躉購費率，太陽光電模組價格持續走跌，太陽光電業者最關切的太陽光電躉購費率微幅下修，離岸風電費率不動，維持2023年水準。此外，經濟部並未預告2024年浮動式風場躉購費率。

與2023年相比，除太陽光電微幅下修外，其餘再生能源則持平或微幅上漲。另，為鼓勵公民電廠、集合式住宅等微型、中小型家戶屋頂設置太陽光電設備，針對不及100瓩的屋頂型太陽光電，再細拆為四個級距。公告內容則和2024年1月18草案預告一致。

經濟部完成「中華民國113年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」審定作業，並於今日正式公告。

太陽光電部分，採一年二期，並按各分類容量級距區分，第一期躉購費率介於每度3.7635~5.7848元，第二期躉購費率則介於每度3.7236~5.7055元。

風力發電部分，維持2023年費率水準，不及30瓩陸域風電，躉購費率每度7.4110元，30瓩以上陸域風電，躉購費率每度2.1286元；離岸風電，躉購費率每度4.5085元。

生質能發電部分，有厭氧消化設備(沼氣發電)分類，躉購費率微幅提高為每度7.0192元；無厭氧消化設備分類，維持2023年費率水準，躉購費率每度2.8066元；農林植物分類，維持2023年水準，躉購費率每度3.1187元。

廢棄物發電部分，維持2023年費率水準，一般及一般事業廢棄物分類，躉購費率每度3.9482元；農業廢棄物分類，躉購費率每度5.1407元。

小水力發電部分，維持2023年費率水準，不及500瓩級距，躉購費率每度4.8936元；500瓩以上不及2MW部分，躉購費率每度4.2285元；2MW以上，躉購費率每度2.8599元。

地熱發電部分，不及2MW容量級距，躉購費率微幅提高為每度5.9459元；2MW以上容量級距，維持2023年費率水準，躉購費率每度5.1956元。

海洋能發電部分，維持2023年水準，躉購費率每度7.3200元。

經濟部表示，基於推動國內廢棄物資源化及料源符合固體再生燃料品質標準，以有效減少污染及提升資源化效益，針對外界近期對於廢棄物(SRF)發電的各項建議，審定會決定2024年廢棄物發電類別仍維持預告的躉購類別及費率水準，後續將持續蒐集各界意見，並與環境部研商強化管理機制，以協助國內廢棄物資源化及提升自主能源。

至於浮動式離岸風電費率部分，審定會已有相關討論，能源署業於1月26日召開「離岸風電浮動式風場示範規劃座談會」聽取各界意見，將參酌相關意見，完善示範規劃，並儘快對外說明。

經濟部表示，2024年審定會依法以公平、公正、透明及嚴謹之程序，完成2024年再生能源電能躉購費率審定，考量我國開發環境及推廣目標等因素，並兼顧再生能源技術發展趨勢，合理訂定適合我國發展環境之躉購費率，持續以最審慎的態度處理再生能源電能躉購費率相關課題，為我國再生能源產業奠定良好的發展基礎。

太陽光電 離岸風電

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