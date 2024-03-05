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113年再生能源躉購費率出爐 不及百瓩太陽能細分4級距

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
113年再生能源電能躉購費率針對不及100瓩的屋頂型太陽光電，再細分為4個級距，以鼓勵公民電廠、集合式住宅等微型、中小型家戶屋頂設置太陽光電設備。圖／聯合報系資料庫
113年再生能源電能躉購費率針對不及100瓩的屋頂型太陽光電，再細分為4個級距，以鼓勵公民電廠、集合式住宅等微型、中小型家戶屋頂設置太陽光電設備。圖／聯合報系資料庫

經濟部5日公告113年度各類再生能源電能躉購費率，自113年1月1日生效。與112年度相比，除太陽光電微幅下修外，其餘再生能源躉購費率持平或微幅上漲；同時，針對不及100瓩的屋頂型太陽光電，再細分為4個級距，以鼓勵公民電廠、集合式住宅等微型、中小型家戶屋頂設置太陽光電設備。

太陽光電部分，採一年二期，並按各分類容量級距區分，第一期（上半年）躉購費率介於每度3.7635至5.7848元，第二期（下半年）躉購費率則介於每度3.7236至5.7055元。太陽光電因為已具有一定規模，躉購費率因此微降。

風力發電維持112年度費率水準，不及30瓩的陸域風電，躉購費率每度7.411元，30瓩以上陸域風電，躉購費率每度2.1286元；離岸風電，躉購費率每度4.5085元。

生質能發電方面，有厭氧消化設備（沼氣發電）分類，躉購費率提高為每度7.0192元；無厭氧消化設備分類，維持112年度費率水準，躉購費率每度2.8066元；農林植物分類，維持112年度水準，躉購費率每度3.1187元。

廢棄物發電維持112年度費率水準，一般及一般事業廢棄物分類，躉購費率每度3.9482元；農業廢棄物分類，躉購費率每度5.1407元。

小水力發電維持112年度費率水準，不及500瓩級距，躉購費率每度4.8936元；500瓩以上不及2MW部分，躉購費率每度4.2285元；2MW以上，躉購費率每度2.8599元。

地熱發電部分，不及2MW容量級距，躉購費率微幅提高為每度5.9459元；2MW以上容量級距，維持112年度費率水準，躉購費率每度5.1956元。海洋能發電維持112年度水準，躉購費率每度7.32元。

部分沼氣發電及地熱發電的躉購費率提高，經濟部能源署解釋，設置成本因物價波動而增加，因此113年躉購費率微幅調高。

太陽光電 離岸風電

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