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台達攜手國際權威海洋實驗室 建構珊瑚白化救援機制

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
台達電子文教基金會副董事長郭珊珊(左2)、Mote總裁Michael P. Crosby(右2)、海科館館長陳素芬(左1)、海生館副館長陳德豪出席簽約儀式，並展示耐熱珊瑚及復育技術。圖／業者提供
台達電子文教基金會副董事長郭珊珊(左2)、Mote總裁Michael P. Crosby(右2)、海科館館長陳素芬(左1)、海生館副館長陳德豪出席簽約儀式，並展示耐熱珊瑚及復育技術。圖／業者提供

台達（2308）旗下台達電子文教基金會5日與美國Mote海洋實驗室(Mote Marine Laboratory & Aquarium)、國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館等研究單位，針對耐熱珊瑚研究簽署國際合作備忘錄。

Mote在珊瑚復育科學研究上具有世界領先地位；「台達孕生珊瑚復育計畫」自與海生館、海科館合作，以三年復育萬株為目標，持續執行保種、育種，此次更首度跨足海外，為三方海洋權威機構搭建合作橋樑，並將導入Mote所構建的珊瑚白化救援機制，協助台灣接軌國際。

台達電子文教基金會副董事長郭珊珊表示，全球的海溫近一年來，每天都在寫歷史新高，全球的珊瑚生存都備受威脅。台達基金會去年派員至Mote觀摩珊瑚白化救援機制，今年很榮幸能正式進一步與Mote展開合作，並將資助海科館與海生館的研究人員、以及選派台達的珊瑚復育志工赴美交流學習，希望未來台灣發生珊瑚大白化現象時，能即早完善珊瑚白化預警及救援機制。

Mote總裁Michael P. Crosby表示，很高興台達基金會成為珊瑚復育計畫的國際夥伴，也透過基金會的計畫與海生館與海科館研究人員交流，多方了解台灣耐熱珊瑚培育成果，將實際經驗應用於各自復育區域，以因應日後更加頻繁的海洋熱浪危機，提升珊瑚應對極端氣候的韌性。

Mote海洋實驗室位於美國佛羅里達州，成立近70年歷史，團隊長期以來已復育超過22萬株珊瑚。去年當美國佛羅里達州海溫刷新全球新高超過38度，造成多處復育點珊瑚白化甚至死亡時，Mote的研究人員整個夏天馬不停蹄地，從復育點救援數千株珊瑚上岸，暫置在離岸工作站由研究人員與志工照料，並順利在11月時重新放回海中。

「台達孕生珊瑚復育計畫」自2021年啟動，與海生館、海科館及非政府組織山海天使共同合作，在專業研究的基礎上，台達投入自身自動化技術、設備與企業志工，為耐熱珊瑚研究及保種盡一份力。

台達電 海科館 珊瑚

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