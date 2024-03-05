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枯水期不擔心缺水 翡管局：翡翠水庫蓄水量全台第一

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
翡翠水庫現況，蓄水率超過86%。台北翡翠水庫管理局提供
翡翠水庫現況，蓄水率超過86%。台北翡翠水庫管理局提供

台灣每年11月至次年4月是枯水期間，石門水庫近期蓄水吃緊，已跌破五成。台北翡翠水庫管理局長林裕益表示，雖然今年初東北季風降雨偏少，翡翠水庫在有效管控操作下，目前水情良好，蓄水率仍有86%以上，有效蓄水量達3億1,800萬噸以上，超過曾文水庫，為全台水庫蓄水量第一。

林裕益說，目前翡翠水庫每日支援石門約78萬噸用水，使北台灣各縣市民生供水穩定。他說，今年翡翠水庫集水區降雨，雖然也不理想，幸好去年11月起，即有效管控，撙節放水，並全力攔蓄降雨，使庫容保有接近滿水位，蓄水豐沛。又說，今年迄今，翡翠水庫有效蓄水率一直控管在86%以上，蓄水量足以因應北台灣用水之調度支援。

林裕益表示，截至今（5）日上午，翡翠水庫的有效蓄水率，仍有86%以上，蓄水量達3億1,800萬噸以上，遠超過曾文水庫，為全台蓄水最多。

他指出，今年枯水時期，截至目前，翡翠水庫水位與歷年同期平均水位比較，仍高出2公尺以上，水情穩定，蓄水豐沛，估計今年枯水期間，不僅大台北民生供水沒問題，翡翠水庫並有足夠的餘裕水量，支援石門水庫，確保北部各縣市民生供水穩定。

翡管局水庫操作科長林保隆說，因應石門水庫水情吃緊，翡翠水庫從今年1月起，透過下游淨水廠及自來水管網，每日支援新北板新地區民生用水約78萬噸，截至目前，翡翠水庫支援供水已超過4,500萬噸，水庫蓄水率仍保有86%以上，水情狀況良好，翡管局將持續妥善控管放水，不會影響大台北民生供水。

翡管局指出，翡翠水庫水情調度支援，並不是利用專管輸送，而是透過下游自來水管網的調配，支援板新自來水廠所需用水，減輕石門水庫的供水壓力。又說，不僅間接協助桃園地區供水，也使石門水庫有餘裕水量，可調配往南輸送支援新竹地區，穩定新竹縣市民生及科學園區所需用水。

翡管局操作股長戴廷育表示，根據去(2023)年統計支援水量，翡翠水庫支援石門水量，總計2億2,156萬噸，相當1.1座石門水庫的蓄水庫容。此外，去年基隆新山水庫因輸水管線維修，加上氣候旱象，翡翠水庫也支援新北汐止地區用水，共3,736萬噸，相當3.8座新山水庫的蓄水庫容。

翡管局表示，今年枯水期還有兩個多月，目前翡翠水庫水情正常穩定，仍會持續注意氣象及水情資訊動態，同時也籲請大家珍惜水資源，節約用水。

台水 石門水庫

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