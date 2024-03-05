聽新聞
test
0:00 / 0:00

新景氣指標上路 1月燈號轉綠

聯合報／ 記者林海／台北報導

國發會昨天發布一月景氣燈號，也是在採用新版景氣指標後發布的第一個燈號。在指標改變後，景氣對策信號綜合判斷分數廿七分，較上月增加五分，燈號轉亮代表穩定的綠燈，分數創二○二二年七月來新高，也是二○二二年九月後，暌違十七個月後首見綠燈。

國發會表示，領先及同時指標都上升，國內景氣維持復甦趨勢。

對於景氣燈號指標改變，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，主要是為了讓景氣指標及燈號能精確反映景氣變動，因此每五年會進行檢討。

吳明蕙表示，在原本燈號的九個構成項目，景氣燈號與同時指標中的「非農業部門就業人數」循環對應性已趨於落後，因此以「工業及服務業加班工時」替換；而落後指標中的「金融業隔夜拆款利率」近年走勢較平坦，改以較能反映市場面的投資需求變化的「五大銀行新承做放款平均利率」替換。

由於景氣燈號已連續十七個月亮出藍燈與黃藍燈，指標調整後就亮出綠燈，因此被質疑是「技術性」變燈。

吳明蕙說，若以舊版指標計算，分數同樣是廿七分，不管有無改版，一月都會亮綠燈，且分數一致，絕非技術性變燈。

吳明蕙也表示，就構成項目來看，一月的九項構成項目沒有藍燈，代表生產、投資、銷售、金融等面向景氣都有好轉，不過其中部分構成項目仍呈注意性燈號的黃藍燈，因此對於未來景氣仍要謹慎看待，但領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣還是維持復甦趨勢。

藍燈 農業部

延伸閱讀

國發會：政治檔案條例修正新制今上路 展現開放決心

第一金、彰銀、台中銀…不怕升息也無懼降息！ 專家揭「維持每年EPS成長的秘密」

「桃竹苗大矽谷計畫」交通、人才如何解？國發會回應了

「桃竹苗大矽谷」計劃拍板 國發會曝展望：4年6兆產值、就業人口增14萬

相關新聞

新景氣指標上路 1月燈號轉綠

國發會昨天發布一月景氣燈號，也是在採用新版景氣指標後發布的第一個燈號。在指標改變後，景氣對策信號綜合判斷分數廿七分，較上...

新制勞退分紅 半數勞工逾2萬

新制勞退基金去年大賺四七八五億餘元，創史上新高，勞動部勞保局昨表示已完成收益分配，並揭示於勞退個人專戶，逾半數勞工、共六...

許銘春談引印度移工因「膚色相近」遭批 勞部:絕無歧視

勞動部長許銘春近日接受Yahoo TV「齊有此理」專訪時，表示因「膚色、飲食習慣相近」等原因引進，遭批評失言。民進黨立委...

亞洲碳交易浪潮來了 1／多國審慎設定碳價 以免減碳衝擊經濟成長

台灣碳交所的「碳權交易平台」已在2023年12月上線，其實整體亞洲正崛起成為驅動全球碳定價趨勢的熱點，印尼和日本都已陸續啟動碳權交易所，全球最大汙染排放國中國大陸也計劃最快2024年擴大現有的碳定價計畫，印度也正在推動自家的準備措施。

85%未登工廠地主分散難獲同意書 新北建請中央放寬認定

輔導未登記工廠轉型是中央近年政策目標，但業者需取得三分之一土地持分、二分之一地主同意，或是三分之二土地持分才能提改善計畫...

睽違17個月！1月景氣燈號亮綠燈 新版指標首次採用「大增5分」

國發會發布1月景氣燈號，也是首次採用新版景氣指標，在指標改變後，1月景氣對策信號綜合判斷分數為27分，較上月增加5分，燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。