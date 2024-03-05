新景氣指標上路 1月燈號轉綠

國發會昨天發布一月景氣燈號，也是在採用新版景氣指標後發布的第一個燈號。在指標改變後，景氣對策信號綜合判斷分數廿七分，較上月增加五分，燈號轉亮代表穩定的綠燈，分數創二○二二年七月來新高，也是二○二二年九月後，暌違十七個月後首見綠燈。

國發會表示，領先及同時指標都上升，國內景氣維持復甦趨勢。

對於景氣燈號指標改變，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，主要是為了讓景氣指標及燈號能精確反映景氣變動，因此每五年會進行檢討。

吳明蕙表示，在原本燈號的九個構成項目，景氣燈號與同時指標中的「非農業部門就業人數」循環對應性已趨於落後，因此以「工業及服務業加班工時」替換；而落後指標中的「金融業隔夜拆款利率」近年走勢較平坦，改以較能反映市場面的投資需求變化的「五大銀行新承做放款平均利率」替換。

由於景氣燈號已連續十七個月亮出藍燈與黃藍燈，指標調整後就亮出綠燈，因此被質疑是「技術性」變燈。

吳明蕙說，若以舊版指標計算，分數同樣是廿七分，不管有無改版，一月都會亮綠燈，且分數一致，絕非技術性變燈。

吳明蕙也表示，就構成項目來看，一月的九項構成項目沒有藍燈，代表生產、投資、銷售、金融等面向景氣都有好轉，不過其中部分構成項目仍呈注意性燈號的黃藍燈，因此對於未來景氣仍要謹慎看待，但領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣還是維持復甦趨勢。