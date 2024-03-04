OPEC+ 延長減產、降息預期恢復而提振油價

街口投信分析上周受到OPEC+減產預期、美國PMI數據疲軟（從1月的49.1降至上個月的47.8，這是PMI連續第16個月維持在50以下）與美聯準官員的偏鴿言論增強降息預期並激勵股市與原油，上周單周布蘭特上漲3.4%、西德州原油上漲4.55%。以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的OPEC+成員國周日同意將自願每日減產220萬桶延長至第2季，在對全球經濟成長和全球原油產量上升的擔憂之際，為油市提供支撐。本周日OPEC+成員國分別宣布減產計劃，沙烏地阿拉伯表示，將把每天100 萬桶的自願減產期限延長至6月底，使其產量維持在每天900萬桶左右，而俄羅斯將在第2季額外削減石油產量和出口47.1 萬桶／日。

由於經濟成長的擔憂令油價承壓，但地緣政治緊張局勢加劇以及胡塞武裝對紅海航運的襲擊將在2024年為油價提供支撐。儘管投資人已普遍預期OPEC+將維持減產，但俄羅斯的減產聲明可能會進一步提振油價。不過，IEA也預計，今年石油供應量將成長至約每日1.038億桶的歷史新高，這對 OPEC+提高油價的目標來說是阻力，原油增產幾乎完全由OPEC+以外的生產國推動，包括美國、巴西和圭亞那。美國能源公司貝克休斯（BKR.O）上周五數據，美國連續第二周增加石油和天然氣鑽井平台數量（未來產量的早期指標），本周增加三座，達到506座，為去年9月以來的最高水準。美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據，截至2月27日當周，基金經理人增加了美國原油期權淨多頭部位，顯示在石油上游生產端與籌碼面在油市都有看多現象。