搶新鮮人心佔率 南山人壽大舉招募年輕世代

儲備菁英MA Program 突破百萬年薪

臺大校園徵才博覽會2日舉行，南山人壽大舉招募年輕世代，以「Dream Big」為主題，鼓勵Z世代激發無限可能、創造未來。 圖／南山人壽提供

迎接準畢業生求職潮！今年首場實體校園徵才活動於2日在臺大校園徵才博覽會展開，南山人壽以「Dream Big」為主題，鼓勵Z世代激發無限可能、創造未來。今年預計招募500名內勤同仁、數千名業務新血加入，其中，求職詢問度最高的「2024南山人壽儲備菁英計畫MA Program」，提供扎實的培訓制度，年薪更突破百萬，歡迎具有企圖心、嚮往成為大型金融產業全方位領導人才的年輕世代前來挑戰。

因應數位發展趨勢，接軌國際金融市場，南山人壽今年徵才重點包含儲備菁英MA、數位金融科技人才、數據分析人才、資料庫管理人才、通路管理儲備經理人等。其中，「南山人壽儲備菁英MA Program」是南山培育關鍵人才的重要一環，不分科系皆可應徵，錄取者將展開扎實的訓練與三大領域輪調，包含通路經營、客戶服務、數位科技，還有機會參與AI、智能客服、數位與服務流程接觸點研究、業務制度與數據分析等多元創新專案，並近身參與高階策略會議和跨部門大型專案，從中蓄積個人領導能力，站在最佳的起點，開創人生精采的職涯。

南山人壽總經理范文偉表示，隨著科技高速發展、人口結構改變，未來的人才必須具有多樣性，才能因應社會的變化，現在的保險產業充滿多元、創新的工作機會，歡迎熱愛挑戰的新世代一起與南山創造未來。南山人壽積極推動「服務賦能」、「數位賦能」轉型發展，強調人才永續，除了投入大量培訓資源、給予員工發揮所長的舞台，也希望在專業訓練以外，幫助員工培養其他技能和興趣，不只引進生成式AI、Python程式設計、文學講座等多元課程，刺激員工的創新思維，同時舉辦運動賽事、歌唱舞蹈競賽、活絡社團等活動，營造友善多元的工作環境，提升職場幸福感。

南山人壽提倡健康活力的企業文化，結合專業的培訓制度，深受年輕族群青睞，南山人壽迄今已連續第12年獲頒保險龍鳳獎「保險財金系所畢業生最嚮往的壽險公司」獎項，其中外勤組獲得特優、內勤組獲得優等，為年輕世代首選的優質壽險公司；而子公司南山產物也已七度蟬聯應屆畢業生「最嚮往的產險公司」優等，深受肯定。

「2024南山人壽儲備菁英MA Program」招募自即日起至4月3日止，徵才不限科系，歡迎海內外大學、研究所畢業生以及工作經驗三年以下之有意應徵者，請至南山人壽人才召募網站填寫履歷。