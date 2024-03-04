群益投顧：逢回買進美歐日股、區間操作陸股

群益投顧表示，近期可逢回買進美歐日股、區間操作陸股。

群益投顧表示，近期經濟數據顯示美國勞動市場依舊強勁、ISM製造業指數優於預期，物價降幅則未如預期，Fed官員相繼發言打壓短期降息的可能性，市場對今年降息幅度收斂至3-4碼、降息時點亦延後至年中之後。惟就中線角度，物價增速依舊處於下滑趨勢，降息只是時間性問題，加上當前庫存調節近尾聲、AI帶動產業創新、企業獲利否極泰來，帶動美股突破歷史高點，若美股有高檔拉回修正，仍可持續加碼。

債市方面，降息行動已是板上釘釘，惟降息時點及幅度的不確定性使長期債券價格波動較大，近期美國貨幣市場基金規模突破6兆美元，顯示投資人繼續鎖定短天期殖利率較高的公債，賺取較高的固定收益。後續建議投資人可以將資金逐漸轉向中長期公債，著眼於降息後更高的資本利得。

美元指數方面，由於美國經濟韌性較歐元區強，此外，交易商首選美元支付，預期美元維持在100-106價位區間震盪。

ECB總裁拉加德與相關官員對貨幣政策保持中性立場，3月7日ECB利率決策會議可望維持利率不變，但有機會轉為鴿派觀點。歐元區快速滑落的通膨數據，帶動市場對降息的樂觀預期，使歐元轉為弱勢震盪。歐股方面，因市場高度預期降息再加上企業獲利回升，預期歐洲股市震盪走強

2月22日的日經指數突破1989年12月經濟泡沫化高點，創下歷史新高，東證指數也創1990年2月以來新高，主要受石川地震使市場推遲BOJ升息時點至2024年6月，日圓持續弱勢震盪，累計2024年迄今貶值6.1%至1美元兌150日圓/美元，吸引外資(YTM)累計買超逾3.8兆日圓。展望後市，群益預估BOJ今(2024)年第2季將放棄負利率政策，使貨幣政策正常化，但仍將保持低利率政策，淡化日圓升值對企業獲利的衝擊。加上美中大國對抗，全球加速半導體供應鏈自主有利日本製造業，逢拉回可布局日股，惟短線須留意追價風險。

2月8日吳清接任中國證監會主席，釋放積極救市訊號，陸股上演大驚奇，由2月5日千股跌停反轉2月8日兔年封關千股漲停。2024年2月大陸人行也相繼降準及下調5年期LPR，力度高於預期；2月22日證監會出台禁止對沖基金在開盤與收盤前30分鐘放空，大陸官方積極防堵做空力度，與監督上市公司財報，此將有利提振市場信心。但須留意房市沉窠有待時間化解，房市銷售仍未有明顯起色，且今年第1季將面臨房企與城頭債還債高峰，建議陸股區間操作。人民幣方面，因大陸官方政策偏向加強監管、國進民退，將加速外資撤離，預期人民幣將震盪偏弱。