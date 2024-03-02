區域經濟仍待突破 陳冲：微笑曲線變苦笑

台灣地緣政治風險提高，新世代金融基金會董事長陳冲表示，美國總統拜登在深化與盟友經貿鏈結方面有兩大布局，一是印太經濟架構（ＩＰＥＦ），一是美洲經濟繁榮夥伴關係倡議（ＡＰＥＰ），但「這兩件事，讓我們過去引以為傲的經濟微笑曲線，變成苦笑曲線，這個曲線會讓你笑不出來」。

陳冲指出，美國不邀台灣加入ＩＰＥＦ，只願提供一個台美廿一世紀貿易倡議給台灣，美國的意思是：不讓你參加，但希望你共同參與行動，但這不是台灣努力廿多年要爭取的內容，台灣要的是多邊關係，在世界貿易組織中有地位。

陳冲昨（一）日出席「動盪中的繁榮」論壇演講，回顧數十年來全球經濟整合如今面臨分裂危機，國際貨幣基金將此稱為地緣經濟分裂，也就是地緣經濟碎片化，推手就是美國，美國早在歐巴馬時代就已出手裂解全球化。新全球化就是去全球化。

歐巴馬政府二○○九年後陸續提出美國復甦與再投資法、國家出口倍增計畫、先進製造業夥伴關係計畫、委外工作轉回美國計畫等，以推動出口、製造業成長為主要目標，積極吸引海外製造業返回美國，重振美國製造業與經濟活力；川普目標明確，是做對自己最有利的事，也就是美國不再推動全球化。

川普在前次總統大選時喊出的口號是美國優先（America first），但陳冲說，在他看起來，川普的訴求及做的每一件事都是美國唯一（America only），到了拜登時代，美國政府提出友岸外包，將供應鏈集中在盟友手上，與美國友好的國家才進得了供應鏈，一起助拳的人才是盟友。歐盟也喊出Derisking（去風險化），而中國的反制口號是自立自強。

陳冲提到「修昔底德陷阱」，當權力平衡改變時，競爭的結果將導致戰爭，現在的戰爭不限刀槍戰爭，還包括金融戰、能源戰、糧食戰、科技戰，以現正發生的俄烏戰爭為例，金融戰早就開打，美國還利用ＳＷＩＦＴ國際清算平台封鎖俄羅斯，造成俄羅斯很大困擾。

台北政經學院基金會和平與安全中心執行長李喜明昨日也說，大國的國家利益大於價值觀，小國不要認為「自由民主」足以讓別人幫你。他以日本前首相安倍晉三提出「台灣有事，就是日本有事」一說為例，真相不是台灣人想像的那樣。

李喜明回憶自己與日本專家學者及退役將領的互動發現，日本人真正的意思是「如果台灣有事，我們日本西南這些島嶼很可能被波及，所以我們要提早做好萬全準備」，日本要確保其利益不受損，而非台灣有事，日本會介入或出手，他們對防衛台灣不感興趣。

因此，李喜明指出，在地緣政治衝突中，台灣夾在美中競爭間，並不是坐在餐桌上的人，比較像是「菜單」，台灣只能尋求成為夥伴關係。