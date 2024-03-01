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預告加薪減稅修法：增僱員工租稅優惠納45歲以上中高齡

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
加薪減稅修法，放寬增僱員工可享租稅優惠條件：增僱24歲以下或45歲以上員工，提升中小企業延攬青年、僱用中高齡者及高齡者意願。記者張曼蘋／攝影
加薪減稅修法，放寬增僱員工可享租稅優惠條件：增僱24歲以下或45歲以上員工，提升中小企業延攬青年、僱用中高齡者及高齡者意願。記者張曼蘋／攝影

經濟部預告修正「中小企業發展條例」，修法包括三大方向：相關租稅優惠刪除「景氣啟動門檻」；加薪抵減以及增僱員工租稅優惠提高到150％；增僱員工獎勵除了維持24歲以下青年員工增僱租稅優惠外，也增加納入45歲以上中高齡及高齡者為適用對象。

經濟部說明，中小企業發展條例第35條中小企業研究發展支出投資抵減、第35 條之1智慧財產權作價入股緩課、第36條之2第1項增僱員工薪資減除及第2項增僱青年員工薪資減除、第36條之2第3項加薪減除等租稅優惠將於113年5月19日落日，因此，1日預告中小企業發展條例修正草案，預告時間為期30日。

經濟部指出，過去在36條之2規定需要符合「經濟景氣指數達一定情形」才可啟動租稅優惠，並在子法規定啟動條件為連續6個月失業率達3.78％，本次修法將門檻規定刪除，並提高租稅抵減優惠，希望常態性的鼓勵中小企業增聘人力、為員工加薪。

比預期中更放寬的是，「增僱員工薪資費用加成減除」的增僱對象，除維持原來的24歲以下外，還增加納入45歲以上中高齡員工也能享有租稅優惠，經濟部表示，這是考量中小企業人才需求及國內就業人口結構後做出的改變；加成減除率從原來的130％提高至150％，並刪除增資或新設資本額的門檻要件，提升中小企業延攬青年，並提高僱用中高齡者及高齡者意願。

另外，條文仍維持現行中小企業增僱員工後，須同時提高企業整體薪資給付總額的規定，未來也將在子法配合訂定相關規範。

相關修法方向目前進入預告期間，後續將與產業座談，綜整各界意見，預告結束後再報行政院，轉請立院審議，爭取讓中小企業明年開始申請適用。

經濟部 薪資

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