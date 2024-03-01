工研院5G開放架構平台添國際盟友　

工研院於2024「世界行動通訊大會」（Mobile World Congress，MWC）中宣布，臺、美、英、德四國的5G開放架構（Open RAN）驗測平台展開互補合作，加速開放架構驗測的跨國分工，供應鏈廠商將可透過參與臺、美、英、德政府資助的驗測平台專案，直接與當地電信業者建立合作關係，加速臺灣供應鏈於全球電信市場提升品牌知名度，搶攻國際商機。

著眼於開放網路帶來的供應鏈多樣化與靈活優勢，近年來歐美各國紛紛推出各項措施以加速5G開放網路的發展。為協助臺廠掌握開放網路商機，在經濟部產業發展署支持下，工研院除與國際開發架構組織TIP 保持合作外，更積極與美國商務部國家電信和信息管理局旗下電信科學研究所、英國創新科技部支持的SONIC Labs、德國聯邦數位及交通部與德國電信共同支持設立的i14y Lab攜手合作，引薦臺灣業者參與當地多項測試專案。

工研院南分院執行長曹芳海表示，工研院TIP實驗室成立至今近五年，已協助超過20家臺廠進行5G開放網路互通互連及效能整合測試驗證，例如優達科技、萊昂仕科技、雲達科技以及鈺登科技等業者，透過TIP標章認證機制，建立營運商和供應商認可的Open RAN通用標準來簡化資格認證過程。工研院除積極參與國際驗測規格制定、協助臺廠獲取多面產品標章，更積極協助臺廠參加國際驗測平台活動，藉以拓展多元國際行銷管道。

曹芳海指出，開放網路電信市場在歐美國家發展活躍，尤其美國地區占有指標地位，近期美國商務部透過無線創新基金（Wireless Innovation Fund） 向美電信巨頭AT&T與Verizon提供 4,200萬美元資金，顯示美政府傾全力支持開放網路架構發展。藉由此次臺、美、英、德四國啟動驗測平台合作，未來將以資源分享、強化交流等互補方式，共推開放網路發展。