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數位簽章難造假 僅2機構可核發

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
數位發展部部長唐鳳（左）和產業署副署長林俊秀（右）說明「電子簽章法」修法。 聯合報系資料庫
數位發展部部長唐鳳（左）和產業署副署長林俊秀（右）說明「電子簽章法」修法。 聯合報系資料庫

數位經濟時代來臨，數位部選在此時修正「電子簽章法」，除著眼於打詐之外，未來消費者的日常生活中，也會經常使用電子簽章、數位簽章，此時修正相關法案，能便利民眾未來生活。

數位經濟時代來臨，未來民眾不用出門，只要透過網路，就可以跟銀行申辦金融帳戶、向電信公司申請eSIM卡，但民眾如果不臨櫃辦理，企業如何確認是本人親自辦理？此時，數位簽章顯得格外重要。

市場上，經常有人談到電子簽章、數位簽章，不過，這兩種簽章，並不是同一種簽章。

簡單來說，一般電子郵件、文件上的電子式簽章，可稱作電子簽章；但是，數位簽章因為配備加密技術，可記錄該數位簽章何時、何地、簽署在哪一份文件中，因此，可確保安全性。

雖然數位部此次修正的是「電子簽章法」，不過，數位部在法條裡所規範的電子簽章，更偏向是數位簽章。

數位部指出，法規裡所指的電子簽章，指的是依附在電子文件上，能透過加密技術和各項簽署紀錄等識別簽署者身分、確保文件完整的數位技術，並符合「電子簽章法」規範，具有法律效力，例如以內政部的自然人憑證（TW FidO）或工商憑證簽署電子文件。

數位部進一步指出，若只是單純用手機、平板在電子文件上手寫簽名，或是把簽名存成圖片使用，這樣的簽名可以被輕易偽造，收件人亦無法辨識是否真的是本人簽署，也可能會有和文件分離的風險，因此並不屬於「電子簽章法」所定義的電子簽章。

在台灣，數位簽章必須由主管機關許可的機構簽發相關憑證，因此更難造假。目前，政府只允許兩家機構核發數位簽章憑證，一家是台灣網路認證股份有限公司，另外一家是中華電信。

數位時代經濟來臨，未來愈來愈多文件改走電子簽署，民眾在金融、電信、醫療機構都可能簽署相關電子文件，屆時，電子簽章法修正完畢之後，相關文件也將具備法律效益。

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