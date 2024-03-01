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電價恐漲、物價仍高 今年CPI年增率大幅上修

聯合報／ 記者陳素玲葉卉軒／台北報導
主計總處昨發布最新經濟預測，上修今年經濟成長率，但國內通膨嚴峻，導致消費者物價指數也上調。小吃攤上的價目表塗改多次。記者蘇健忠／攝影
主計總處昨發布最新經濟預測，上修今年經濟成長率，但國內通膨嚴峻，導致消費者物價指數也上調。小吃攤上的價目表塗改多次。記者蘇健忠／攝影

主計總處昨發布最新經濟預測，將今年經濟成長率上修為百分之三點四三，但消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率因物價漲勢超出預期，去年及今年全年ＣＰＩ年增率雙雙上修，去年微幅上修為百分之二點四六，今年更從百分之一點六四大幅上調為百分之一點八五，上修幅度達○點二一個百分點。

主計總處國民所得統計評審會昨開會審議修正去年第三季國民所得統計、第四季初步統計及今年經濟預測，同時上修今年ＣＰＩ年增率預期。

通膨壓力未解，電價更恐調漲。台電發言人蔡志孟昨天鬆口表示，考量民生低段數電價已經廿年未調漲，偏離合理成本，將提報電價審議會適度調整。

經濟部預計三月下旬召開電價費率審議會，決定四月以後電價，各界普遍認為產業、民生用電均會調漲。

主計長朱澤民昨坦言，ＣＰＩ年增率至百分之一點八五的數據尚未納入電價調漲因素，「通膨壓力還是存在」。

由於台電四月調漲電價看來勢在必行，是否推升今年通膨率再度飆破百分之二？朱澤民表示，由於電價調幅尚未定案，因此無法預測，但民生用電權數占整體ＣＰＩ約百分之一點一五，若電價調整百分之十，預期還將衝擊ＣＰＩ上調○點一二個百分點。

調漲 電價

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