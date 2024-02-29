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主計總處上修CPI年增率至1.85% 主計長朱澤民：通膨壓力還在

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
行政院主計總處今（29）日舉行經濟預測記者會，上修今年消費者物價指數（CPI）年增率至1.85%，較去年11月上修0.21個百分點，但此數據尚未納入電價調漲因素。主計長朱澤民坦言，「通膨壓力還是存在」。圖／聯合報系資料照片
行政院主計總處今（29）日舉行經濟預測記者會，上修今年消費者物價指數（CPI）年增率至1.85%，較去年11月上修0.21個百分點，但此數據尚未納入電價調漲因素。主計長朱澤民坦言，「通膨壓力還是存在」。圖／聯合報系資料照片

行政院主計總處今（29）日舉行經濟預測記者會，上修今年消費者物價指數（CPI）年增率至1.85%，較去年11月上修0.21個百分點，但此數據尚未納入電價調漲因素。主計長朱澤民坦言，「通膨壓力還是存在」。

根據主計總處分析，國際原物料價格續處低檔，商品類漲幅收斂，惟服務類物價具僵固性，外食費與房租漲勢延續，因此整體物價上漲壓力仍在。朱澤民指出，近幾季外食類漲幅仍達4%、房租類漲幅也有2%，成為這次上修通膨率主因。

台電4月調漲電價看來已是勢在必行，會不會推升今年通膨率再度飆破2%？朱澤民表示，由於電價調幅尚未定案，因此無法預測。但，民生用電權數占整體CPI約1.15%，若電價調整10%，預期將衝擊CPI上調0.12個百分點。

朱澤民還提到，電價調漲對物價衝擊最難預測的是「間接因素」，企業廠商是否會全面轉嫁，以及企業廠商轉嫁的能力究竟如何，還有屆時市場供需情形，這部分確實較難分析。

此外，朱澤民再指出，減碳政策對國內物價也會有影響，雖然目前還不知道碳費徵收到底是多少，如果是明年徵收，會不會今年就提前反應，這部分也是必須考慮。

不過，朱澤民說，國際原物料價格續處低檔，國際原油價格走跌，對物價來說則是有利因素。

此次通膨率的預測設定參考國際機構預測及近期油價走勢，設定2024年OPEC油價每桶81.9美元，較2023年11月預測下修7.5美元。

朱澤民 消費者物價指數 通膨 電價

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