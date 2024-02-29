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龍年股好房也旺 房市回籠迎329檔期

聯合報／ 何醒邦／台北即時報導

信義房屋統計全台門市前2月房市交易狀況，選後房市買氣持續回籠，並且延續去年下半年以來年增趨勢，今年前兩月的交易表現呈現雙位數增長，其中1月份以總價1000~1500萬元的自用住宅交易表現最好，2月交易狀況表現與1月一致，在新青安房貸的支持下，前兩月的首購買盤穩定。

住商機構也統計旗下成交狀況，綜觀一月份與二月份總交易量，年增30%，顯見扣除年節因素，今年還是優於去年。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，龍年股市表現強勢，連帶房地產因而受惠，今年農曆春節在二月，亦使許多買方將購屋規劃提前，整體來說表現仍是不俗。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，選後買氣維持穩定，以往靠近農曆年節買氣會轉淡，觀察今年前2月的市場買氣，年節前維持穩定，年後呈現快速回籠，且延續去年下半年以來年增的穩定市況，緊接著就是329檔期的來臨，推估上半年房市仍維持量能年增的趨勢表現。另外，也要觀察未來電價動向，與民眾對於通膨感受是否仍明顯。

信義房屋 房市 自用住宅 買氣

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