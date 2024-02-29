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民生用電將全面調漲？台電證實將提報審議會適度調整

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

民生用電將全面調漲？台電發言人蔡志孟今（29）日鬆口表示，考量民生低段數電價已20年未調漲，早偏離合理成本，將提報電價審議會適度調整。

經濟部預計3月下旬召開電價費率審議會，決定4月以後電價，各界普遍認為此次產業、民生用電均會調漲。

台電發言人蔡志孟今出席「台電與日本IHI、住友商事混氨技術合作備忘錄簽署儀式」，會後接受媒體訪問時表示，前兩次電價調整僅民生高段數用電有調漲，確實引發工商界反彈，為求公平，此次也將考量民生低段數電價部分。

蔡志孟表示，台電歷次電價調整在提報電價費率審議會時，都會對各方各面影響進行說明，包含民生、工業、生產力與物價指數，意即電價調整是整體考量結果，最後交由審議會委員決定。

針對民生用電全面調漲可能性高？蔡志孟指出，前兩次電價調整僅民生高段數用電有調漲，確實引發工商界反彈，「因大家都在用電，要公平適度反映電力成本」。

蔡志孟還提到，民生低段數電價20年來不但沒調漲，反而還降價，從過去每度2.1元降至1.63元，早偏離合理成本，如何適度調整，3月會提報電價費率審議會。

近期工商界紛紛表達對電價看法，工商界普遍表示，可以理解電價需反映成本，不過電價調漲對產業、民生等將有所衝擊，盼政府研擬配套措施。對此，蔡志孟表示，會持續與產業界溝通，現在看來大家對電價調漲有共識，至於調漲與分配方式則由審議會裁決。

台電 電價

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