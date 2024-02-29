中小企業加薪抵稅 擬延長10年

中小企業為員工加薪可享租稅抵減優惠將在今年五月十九日落日，經濟部正在研擬修法，將落日時間延長十年，此外，也希望透過修法，鼓勵企業為員工加薪，回應民眾對提高薪資水準的期待。

經濟部預計三月初預告「中小企業發展條例」第三十六條之二修正草案，將落日時間延長十年至一二三年止，並取消啟動租稅優惠的景氣門檻，讓中小企業可常態化適用，且希望財政部能簡化申請方式，消除中小企業申請租稅優惠就會被查帳的疑慮。

經濟部針對一○五年實施的「基層員工加薪薪資費用加成減除」，提出成效報告，因為有連續半年失業率高於百分之三點七八的啟動門檻，實施迄今僅一○五年及一○六年達標啟動。

經濟部中小及新創企業署副署長吳佳穎表示，加薪的租稅優惠啟動門檻太高，導致實施八年多，僅二年符合啟動條件，同時，全國一百六十三萬家中小微型企業中，因營業額未達標準，大多數免徵營利事業所得稅，因此也無法用到租稅優惠，還有就是申請租稅優惠需要檢附相關單據及文件，也影響中小企業申請意願。

經濟部在「基層員工加薪租稅優惠」實施檢討中指出問題，營利事業全年課稅所得額十二萬元以下免徵營所稅，不用繳營所稅的中小企業自然就無法適用租稅優惠，中小企業有繳營所稅家數約八十萬家。

同時，很多中小企業不願意脫離「擴大書審」，選用擴大書審報稅的企業只要按財政部訂定的純益率計算營利所得繳稅，即可免除被查帳的困擾，吸引不少企業採用，若要申請租稅優惠減免，就要檢附單據及文件，且一旦申請租稅優惠減免，經常成為國稅局查帳重點。

吳佳穎表示，過去實施加薪租稅抵減優惠的目的，是在景氣反轉階段，藉由採取租稅優惠措施，達到加速景氣復甦目標，但此次修法的目的已經轉變為鼓勵企業為員工加薪，回應民眾對提高薪資水準的期待，這與加速景氣復甦無關，因此取消景氣啟動門檻。

除了延長租稅優惠實施時間、取消景氣啟動門檻外，抵減率也將從百分之一百三十提高至百分之一百五十，適用薪資範圍從五萬元以下提高至六萬二千元以下，增加可適用人數。

動用租稅優惠，經濟部還需要財政部的支持，經濟部表示，當然會與財政部維持良好溝通；財政部表示，經濟部若認為有修法必要，就要提出評估報告，以確認該租稅優惠可有效鼓勵中小企業幫員工加薪，有持續推出優惠的必要，財政部就會研議配合修法。

財政官員認為，以租稅優惠做為幫員工加薪的誘因有限，除非是企業自己認為因業務規模擴大，有需要為留住人才而幫員工加薪，否則幫員工加薪沒有回頭路，因為薪水加上去就不能減，因此都是有實際需要才會加薪，租稅誘因不會是企業的主要考量。