台積電擴廠民生恐缺水電？盧秀燕：有公文保證「安啦」

台中市長盧秀燕昨在市政會議公布，台積電二期用地都市計畫變更，內政部已同意中市府公告發布，會盡快完成公文、公告程序後，台積電就可開始擴建。盧今天強調，台積電屬高耗能產業，但有接獲台水、台電史上第一張公文，表示台中市絕對不會缺水電，會優先保障台中，請市民放心。

盧秀燕今早出席228紀念活動，受訪時提到台積電二期擴廠計畫。盧說，台積電要設廠，一定要經過都市計畫審議，原本地目不是設廠用的，台積電透過中科申請，台中市政府樂觀其成，很快審完，但必須報中央，經過內政部、行政院都同意，前天接到公文，可以公告實施；近期跑完公文，就會公告實施，台積電申請用地建廠，已經同意合法化。

提到建廠進度，盧秀燕說，這部分要由台積電做，這幾年台積電蓋廠非常有效率，所以相信在台中蓋廠進度會非常快；台中市跟外縣市不太依樣，有些縣市爭取台積電，是過去完全沒有台積電，台中市是之前就有一期，所以台積電在台中是擴建，廠數比第一期還要多。

盧秀燕提到，晶圓是高耗能產業，有市民擔心會不會影響民生水電，中央對台積電二期擴增樂觀其成，台電、台水也發了史上第一張，同意台中市絕對不會缺水電，會優先供應保障台中，全國水電管線統一，台中市拿到這些水電保證公文，得到台積電擴廠、水電也接獲保障。