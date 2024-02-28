快訊

黃嘉千鬆口認遭家暴 夏克立發聲明突提二二八

四生肖3月起財運如虹！屬狗迎巔峰時刻 一類人有望財富自由

半夜「追追追」叫整晚！夜鷹張大嘴37秒真面目掀共鳴：就是這聲音

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電擴廠民生恐缺水電？盧秀燕：有公文保證「安啦」

聯合報／ 記者余采瀅劉柏均／台中即時報導
台積電台中二期都市計畫日前經中央核定通過，市長盧秀燕強調，有接獲台水、台電公文保證，會優先保障台中用水用電。記者余采瀅／攝影
台積電台中二期都市計畫日前經中央核定通過，市長盧秀燕強調，有接獲台水、台電公文保證，會優先保障台中用水用電。記者余采瀅／攝影

台中市長盧秀燕昨在市政會議公布，台積電二期用地都市計畫變更，內政部已同意中市府公告發布，會盡快完成公文、公告程序後，台積電就可開始擴建。盧今天強調，台積電屬高耗能產業，但有接獲台水、台電史上第一張公文，表示台中市絕對不會缺水電，會優先保障台中，請市民放心。

盧秀燕今早出席228紀念活動，受訪時提到台積電二期擴廠計畫。盧說，台積電要設廠，一定要經過都市計畫審議，原本地目不是設廠用的，台積電透過中科申請，台中市政府樂觀其成，很快審完，但必須報中央，經過內政部、行政院都同意，前天接到公文，可以公告實施；近期跑完公文，就會公告實施，台積電申請用地建廠，已經同意合法化。

提到建廠進度，盧秀燕說，這部分要由台積電做，這幾年台積電蓋廠非常有效率，所以相信在台中蓋廠進度會非常快；台中市跟外縣市不太依樣，有些縣市爭取台積電，是過去完全沒有台積電，台中市是之前就有一期，所以台積電在台中是擴建，廠數比第一期還要多。

盧秀燕提到，晶圓是高耗能產業，有市民擔心會不會影響民生水電，中央對台積電二期擴增樂觀其成，台電、台水也發了史上第一張，同意台中市絕對不會缺水電，會優先供應保障台中，全國水電管線統一，台中市拿到這些水電保證公文，得到台積電擴廠、水電也接獲保障。

台積電 盧秀燕 缺水

延伸閱讀

林右昌道歉內政部誤植中市標售抵費地 盧秀燕：有道歉就好了

台中二期廠都市計畫變更通過 2奈米進駐中科...跨步

蔡其昌轟盧秀燕「蓋社宅的侏儒」 中市府說明標售內容

時隔8年再站上質詢台 蔡其昌砲轟盧秀燕：蓋社宅的侏儒

相關新聞

國發會：政治檔案條例修正新制今上路 展現開放決心

國發會28日表示，《政治檔案條例》於2023年12月27日經總統公布修正，定自今日施行，以持續並擴大政治檔案徵集、加速解...

台積電擴廠民生恐缺水電？盧秀燕：有公文保證「安啦」

台中市長盧秀燕昨在市政會議公布，台積電二期用地都市計畫變更，內政部已同意中市府公告發布，會盡快完成公文、公告程序後，台積...

AI發威 元月外銷訂單報喜

ＡＩ發威，元月外銷訂單原本預期負成長，結果優於預期。經濟部昨天發布今年元月外銷訂單金額為四八四點二億美元，年增百分之一點...

製造業職缺 近4年同期最少

出口疲弱影響製造業用人需求。勞動部昨公布今年第一季人力需求調查指出，第二季的人力需求比第一季，淨增加五點三萬人，是近三年...

4月漲電價 陳建仁：確實評估中

經濟部預計在三月召開「電價費率審議會」，據傳將自四月起調漲電價，行政院長陳建仁昨坦言說，確實在評估當中，並認為台電現在是...

中市府標售抵費地 內政部促緩

台中市府近期標售第十三期大慶及第十四期美和庄市地重劃區抵費地，引發綠營連連攻擊。內政部長林右昌昨指此舉恐致房地價上漲，應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。