中市府標售抵費地 內政部促緩

台中市府近期標售第十三期大慶及第十四期美和庄市地重劃區抵費地，引發綠營連連攻擊。內政部長林右昌昨指此舉恐致房地價上漲，應該暫緩，最好能將土地拿來興建社宅。中市府回應，在該區公共建設完成後，依法公開標售，符合財政健全，償還向銀行借款，「完全避開社宅用地」，地價依法定程序，「不可能滿足少數建商利益」。

內政部昨上午表示，統計台中市政府從二○一九年至二○二三年底，公開標售區段徵收可處分建築土地及市地重劃地區抵費地，標售總金額達一六九一億元，面積超過卅七萬六千坪，已行文中市府暫緩土地標售；但地政司下午隨即澄清，上午發布內容誤植為全國數據，更正近五年中市府標售土地面積為五點三萬坪，總金額五○四億元。

林右昌說，對於上午業務單位提供的數據有所誤植，表達歉意；內政部的初衷是希望各縣市政府應該積極回應民眾對於社宅需求，公有地標售的政策，應以社宅儲備需求優先考量，中市府三月七日要標售一二三筆底價超過二百億元的土地，恐怕會帶動地價及房價上漲。

林右昌說，台中市是房價負擔第三高的城市，如果把底價訂這麼高，是不是地方政府在帶動地方房價上漲？最好能以成本專案，讓中央政府興建社宅，或是由中市府自己將土地作為社宅儲備地，興建社宅，滿足民眾需求。

民進黨立委蔡其昌昨質詢時也重砲抨擊台中市政府標售土地，卻不願意興建社會住宅，點名台中市長盧秀燕是「賣土地的巨人、蓋社宅的侏儒」，內政部提醒中市府暫緩標售抵費地，「我用白話文講，她不想鳥你」，因盧秀燕民調很高、政治聲望很高，接下來可能是總統候選人，「區區一個內政部長，對她來說是小兒科」。

中市地政局長吳存金表示，開發「第十三期大慶市地重劃區」及「第十四期美和庄市地重劃區」，市府貸款分別是八十億元與一百四十幾億元，目前公共設施已近完成，如果不賣掉抵費地，就須背貸款利息；公開標售「完全避開社宅用地」，為符合財政紀律健全，要償還地政局向銀行借款，標售盈餘是市民資產，會挹注市庫做公共建設。

為何此時標售土地？吳存金表示，都是按照預定計畫進行，十三、十四期土地，自二○○九、二○一○年公告，歷經十三年，地方議會一直希望市府公開市場標售。

中市府都發局長李正偉表示，台中市社宅已完工、施工中逾六千戶，中央訂定目標要有一點四萬戶，中央七千、地方七千，在盧秀燕規畫下，已經完工、施工中、將興建的，將會達一萬戶，已超出中央七千戶標準，台中市對中央社宅需求，不僅超標、且超前中央目標。

國民黨中市議員也說，抵費地、配餘地標售後，要償還銀行借款，不然貸款或利息中央要幫忙還嗎？民進黨議員則表示，十三期許多公設尚未完成點交，市府標售大筆土地，價格與市價相當，有炒作房價嫌疑。

中華民國住宅學會理事長陳明吉認為，每個縣市政府都在標售土地，且是地方政府自治權利，內政部何必特別限制台中市政府？