潛艦國造原型艦海鯤軍艦 今完成浮船作業

台船（2208）今（27）日宣布，完成「潛艦國造原型艦海鯤軍艦浮船測試作業」，順利將原型艦從公司封閉式組裝工廠經由浮船作業移至乾塢。

台船表示，浮船作業於高雄港港域執行，由該公司鄭文隆董事長及海昌計畫專案召集人黃曙光諮委帶隊，所有作業人員於今（27）日上午7時30分開始集結，8時正式作業。歷經7小時，於下午3時完成，確認第一階段各項水密性能、重量控制、穩度與各艙壓載皆符合設計預期標準。

浮船計畫階段，台船公司與海昌計畫團隊就各配合事項縝密規劃及協調，包含：租用佳運公司多功能重儎車、中信8號浮塢及港區數艘拖船。商請海軍支援拖船、陸戰隊警戒艇、水下作業大隊潛水人員，港警局亦出動港勤艇。同時協調港務公司航道管制，另小港分局、中鋼（2002）、中油、台電、陽明海運（2609）等單位協助作業港區碼頭警戒，集各界資源協力，致今日浮船作業得以順利進行！