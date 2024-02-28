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4月漲電價 陳建仁：確實評估中

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導

經濟部預計在三月召開「電價費率審議會」，據傳將自四月起調漲電價，行政院長陳建仁昨坦言說，確實在評估當中，並認為台電現在是賣一度電，就賠一度電，漲價是為了確保經濟成長，和民生用電無虞。

陳建仁昨赴立法院做施政報告並備詢。民眾黨立委張啓楷在質詢時詢問說，水費和電費是確定要漲了嗎？陳建仁回答說，電費的部分其實是還滿明確的，由於俄烏戰爭的關係，國際燃料的價格都上升，認為台電現在是賣一度電，就賠一度電。

陳建仁指出，在這樣的情況下，為了確保經濟成長，以及民生用電無虞，政府確實是在評估調漲電價當中。台電以往為了穩定物價，電價調整的幅度都低於全世界大部分的國家，台電現在也有滿大的虧損，高達三千多億元。

張啓楷質疑說，「現在是漲電價的好時機嗎？」他並指出，行政院主計總處日前才宣布，我國去年實質總薪資創下十一年來最大減幅，認為民間現在對於漲電價的反對聲音會非常大，尤其電價調漲有可能會造成物價通膨。

陳建仁說，政府有做過評估，如果政府有挹注，再加上部分電價漲價，台電未來才能夠有合理的發展，至於調整的幅度，還是請電價審議委員會針對全盤情況做評估。張啓楷則提醒馬政府二○一二年油電雙漲，造成很深的民怨，認為政府應再思考一下漲電價的時機。

台電 陳建仁 電價

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