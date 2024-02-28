製造業職缺 近4年同期最少

出口疲弱影響製造業用人需求。勞動部昨公布今年第一季人力需求調查指出，第二季的人力需求比第一季，淨增加五點三萬人，是近三年同期最低，其中製造業人力需求淨增加近兩萬人，是近四年同期最少，住宿餐飲業淨增加七千人，則是史上次高，凸顯出口與內需行業兩樣情。

另一方面，主計總處發布的「事業人力僱用狀況調查」也顯示，去年十一月底工業及服務業廠商職缺數共二十一點九萬個，較八月底減少一點八萬個，職缺率百分之二點六，也較八月底職缺率百分之二點八一大減○點二一個百分點，製造業及服務業職缺數都減少。其中製造業職缺率降至百分之二點四五創下近十五年最低，也就是金融海嘯以來最低。

勞動部於今年一月二日至十九日，就員工規模卅人以上的事業單位辦理「一一三年第一次人力需求調查」，調查逾三千家業者的數據指出，今年四月底較一月底的人力需求，淨增加五點三萬人，需求最高的前三個行業，依序為製造業、住宿及餐飲業與批發及零售業。

勞動部統計處處長梅家瑗指出，第二季的整體人力需求，預估淨增加五點三萬人，是近三年最低，卻是過去十二年的第三高。製造業是各行業淨增加最多的行業，卻也是二○二一年以來同期最少；至於住宿餐飲業的人力需求數為史上次高，僅次於去年同期的七三二七人；批發零售人力需求則是二○一二年以來的第四高。

至於主計總處發布的調查，也顯示去年底製造業廠商用人趨向保守。主計總處官員分析，若與上一次調查時間，即去年八月底調查結果相較，去年十一月底工業及服務業廠商職缺數共廿一點九萬個，較八月底減少一點八萬個。因受全球終端需求減弱影響，製造業職缺數七點一萬個，減少近三千個，其中電子零組件製造業職缺數一點三萬個，減少一八四二個；與出口相關的批發業職缺一點七萬個，也減少七四七六個。

去年服務業則因八月暑期旺季人力需求高基期，十一月底職缺數也減少一萬二千五百六十八個。