快訊

今明回暖高溫逾24度 吳德榮：周五冷氣團報到轉雨 急凍下探10度

蘇丹紅辣椒粉竄流市面…涉嫌變造檢測報告 濟生公司研發處長收押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

製造業職缺 近4年同期最少

聯合報／ 記者葉冠妤陳素玲／台北報導

出口疲弱影響製造業用人需求。勞動部昨公布今年第一季人力需求調查指出，第二季的人力需求比第一季，淨增加五點三萬人，是近三年同期最低，其中製造業人力需求淨增加近兩萬人，是近四年同期最少，住宿餐飲業淨增加七千人，則是史上次高，凸顯出口與內需行業兩樣情。

另一方面，主計總處發布的「事業人力僱用狀況調查」也顯示，去年十一月底工業及服務業廠商職缺數共二十一點九萬個，較八月底減少一點八萬個，職缺率百分之二點六，也較八月底職缺率百分之二點八一大減○點二一個百分點，製造業及服務業職缺數都減少。其中製造業職缺率降至百分之二點四五創下近十五年最低，也就是金融海嘯以來最低。

勞動部於今年一月二日至十九日，就員工規模卅人以上的事業單位辦理「一一三年第一次人力需求調查」，調查逾三千家業者的數據指出，今年四月底較一月底的人力需求，淨增加五點三萬人，需求最高的前三個行業，依序為製造業、住宿及餐飲業與批發及零售業。

勞動部統計處處長梅家瑗指出，第二季的整體人力需求，預估淨增加五點三萬人，是近三年最低，卻是過去十二年的第三高。製造業是各行業淨增加最多的行業，卻也是二○二一年以來同期最少；至於住宿餐飲業的人力需求數為史上次高，僅次於去年同期的七三二七人；批發零售人力需求則是二○一二年以來的第四高。

至於主計總處發布的調查，也顯示去年底製造業廠商用人趨向保守。主計總處官員分析，若與上一次調查時間，即去年八月底調查結果相較，去年十一月底工業及服務業廠商職缺數共廿一點九萬個，較八月底減少一點八萬個。因受全球終端需求減弱影響，製造業職缺數七點一萬個，減少近三千個，其中電子零組件製造業職缺數一點三萬個，減少一八四二個；與出口相關的批發業職缺一點七萬個，也減少七四七六個。

去年服務業則因八月暑期旺季人力需求高基期，十一月底職缺數也減少一萬二千五百六十八個。

人力 職缺

延伸閱讀

日月光投控子公司取墨西哥土地 攻北美工業車用商機

337人春節休假遭記過 台鐵產業工會批勞動部律師開庭講「屁話」

觀光業缺工引進印度移工？全國旅館公會理事長：我們要印尼越南

照服員人力需求大 雲嘉南分署今年訓練2000名投入市場

相關新聞

受惠高效運算、 AI 需求熱 元月外銷訂單驚喜翻紅

經濟部昨（27）日公布元月外銷訂單金額為484.2億美元，年增1.9%，優於預期，金額為歷年同期第三高。經濟部表示，主因...

元月外銷陸港訂單跳增28% 手機晶片庫存回補、年節備貨是關鍵

經濟部昨（27）日公布，元月對中國大陸及香港外銷訂單金額106.4億美元，年增28%，是元月接單主要成長動能來源。

AI發威 元月外銷訂單報喜

ＡＩ發威，元月外銷訂單原本預期負成長，結果優於預期。經濟部昨天發布今年元月外銷訂單金額為四八四點二億美元，年增百分之一點...

製造業職缺 近4年同期最少

出口疲弱影響製造業用人需求。勞動部昨公布今年第一季人力需求調查指出，第二季的人力需求比第一季，淨增加五點三萬人，是近三年...

4月漲電價 陳建仁：確實評估中

經濟部預計在三月召開「電價費率審議會」，據傳將自四月起調漲電價，行政院長陳建仁昨坦言說，確實在評估當中，並認為台電現在是...

中市府標售抵費地 內政部促緩

台中市府近期標售第十三期大慶及第十四期美和庄市地重劃區抵費地，引發綠營連連攻擊。內政部長林右昌昨指此舉恐致房地價上漲，應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。