AI發威 元月外銷訂單報喜

ＡＩ發威，元月外銷訂單原本預期負成長，結果優於預期。經濟部昨天發布今年元月外銷訂單金額為四八四點二億美元，年增百分之一點九。主因高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求強勁，加上農曆年前備貨需求增加所致。經濟部統計處長黃于玲表示，今年外銷訂單表現，應可恢復逐季成長態勢，但對於第一季外銷訂單能否正成長，黃于玲態度顯得較為保守。

元月外銷訂單原本預期會呈現負成長，但卻驚喜翻紅。

黃于玲指出，先前的預估是依據以往的季節趨勢進行分析，但元月電子、資訊通信二項產品皆受惠ＡＩ商機需求強勁，引發接單動能，尤其急單狀況特別強勁，使得接單金額優於預期。

我去年十一月外銷訂單金額成長率一度翻紅，結束連十四黑；十二月接單金額僅四三八點一億美元，遠低於預期五百億美元，表現不如預期；但今年元月接單金額則是翻轉原先預期可能衰退的情形，再度翻紅轉正，是否代表景氣即將春暖花開？

黃于玲分析，短期內還是會有波動，但已經可看到成長趨勢，呈現長期趨勢向上，且把一、二月加總起來一起看，趨勢會更明朗，若依照以往季節模型估計，預期一至二月整體外銷訂單還是會呈現年減，但「ＡＩ需求到底有多強」及「廠商下單力道和節奏」二大因素，則有異於以往趨勢，這是二大不確定因素。

黃于玲表示，基本上一至二月外銷訂單的年減幅會比二○二三年第四季縮小，且減幅也將逐季縮小，今年應可恢復逐季成長態勢。

她說，再加上國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）對於今年全球貿易量成長率預測達百分之三點三，以及主要機構對半導體成長預測也高達一至二成，這將有利於台灣的接單表現，但是仍將視終端需求和廠商庫存去化狀況而定。

此外，元月包括基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品等傳統貨品接單也都結束十八個月到廿三個月不等的長期負成長，由黑翻紅，而且增幅分別是一年多到二年多以來的單月高點，是否代表傳產將迎來春燕？

對此，黃于玲表示，主要還是因為接到農曆春節急單為主，加上去年傳產貨品需求較弱，比較基期較低才會有明顯增幅，二月相對而言，基期較高。

黃于玲也說，雖高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用需求擴增，加上我國半導體產業具競爭優勢，有助於降低科技類貨品接單淡季效應，惟歐美升息遞延效應持續，加上美中科技及貿易紛爭、地緣政治風險等不確定因素仍在，恐約制全球貿易成長力道，後續發展需密切關注並妥為因應。