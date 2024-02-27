俄羅斯火藥關鍵成分來自台灣？經濟部：2021年至今無此類貨品出口實績

針對媒體報導「俄羅斯進口的火藥關鍵成分硝酸纖維素約有20%來自台灣，是俄國排名前三大來源」一事，經濟部今（27）日表示，硝酸纖維有兩種稅則號列，含氮量高於12.2%以上硝酸纖維產品，由於可作為無煙火藥原料，依照我國事業用爆炸物管理條例規範，依法須經核准才能進出口；我國2021年至2024年1月並無此類貨品出口實績，國內也無民間公司生產。

經濟部還提到，至含氮量低於12.2%的硝酸纖維產品，未受法令管制，可自由進出口，惟國內生產公司極少，且主要出口至越南、美國及馬來西亞等地，用途是木器、金屬、皮革、紙製品表面塗層及黏著劑，同前述期間我國並無出口俄羅斯紀錄。

對於是否有經第三國轉運，或是把商用產品轉為軍用的情況，經濟部表示，會進一步分析相關產品成分，以避免武擴風險。同時，經濟部籲請業者恪遵國內及國際出口管制規範，避免違規，以免影響商譽及自身權益。