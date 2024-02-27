台灣機械產業發展白皮書宣示：2035年機械產值要達3兆

台灣機械公會27日在總統當選人賴清德見證下，發布國內機械產業第一本「台灣機械產業發展白皮書」，宣示2035年機械產值倍增計畫，三項願景目標包括：2035年機械業產值要達到3兆元，機械產業附加價值率達到35%，機械產業人均產值達到600萬元。

台灣機械公會理事長魏燦文指出，2023年台灣機械產業產值受景氣影響而下滑，從2022年的1.45兆元降至1.25兆元，2024年1月業績又回升，代表春燕已經來了，他預期，今年機械業產值可望回升到2022年的1.45兆元水準。

台灣機械公會調查統計，台灣機械產業附加價值率2014到2022年平均值為26.2%，機械產業人均產值2025至2020年為400萬元。

賴清德則表示，國家希望工程也有三大策略，可以呼應機械公會2035年機械產值倍增計畫，表示台灣產業首先要以創新驅動經濟模式，朝高價值路線發展；其次為協助企業推動數位化及淨零轉型。

第三是台灣產業要成為日不落國，不管太陽從什麼地方升起，都照得到台灣的企業。政府未來也會積極跟世界各國洽簽投資保障協定，並推動加入如CPTPP、台美21世紀貿易倡議等。

賴清德最後不忘為機械產值倍增計畫，再增加第四項目標，就是從業員工的薪水也要倍增。這項期許，也贏得台下熱烈掌聲。

機械公會指出，國際情勢變化快速，歷經美中貿易戰與新冠肺炎疫情、俄烏戰爭爆發影響，導致全球在能源、金融與原物料的危機。加上地緣政治影響，全球供應鏈明顯產生變化。

觀察現今全球供應鏈情勢，已由全球分工、亞洲製造，轉向更具韌性的短鏈化、區域製造發展，加上節能減碳需求，利用智慧化設備來提高生產能效，已成機械產業重要商與利基。

魏燦文表示，台灣機械以出口為主，在全球市場競爭中具極高的性價比優勢，這對於台灣機械產業而言，是難得的大好機會。

台灣機械產業長期深台灣，從業家數超過1.4萬家，從業人口逾27萬人，產值更超過兆元，是台灣第三個兆元產業，也是根留台灣為台灣創造就業機會的產業。

魏燦文也代表機械業者，向與會的賴清德提出六大政策建言：一、支持產業深化技術與產品研發創新；二、建構高效能產學研協同合作網絡；三、協助產業人才延攬與培育；四、國產機械設備方案導入補助；五、協助業界強化國際市場行銷；六、強化營運及金融財政支持措施。