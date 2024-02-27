工商團體春節聯誼 吳東亮期許台灣成國際級AI重鎮

八大工商團體27日舉行春節聯誼，工商協進會理事長吳東亮致詞時向政府提四個期許，包括台灣成為國際級AI重鎮，台灣企業隨國際綠色經濟浪潮順風前行，台灣金融成為亞洲資產管理中心，以及臺灣在全球供應鏈關鍵地位更穩固。

今日出席的政府官員還包括蔡總統、總統府秘書長林佳龍、內政部次長吳堂安、外交部次長陳立國、經濟部次長陳正祺、勞動部次長許傳盛、國際貿易署署長江文若、中小及新創企業署署長何晉滄。

吳東亮表示，由於疫情因素，八大工商團體春節團拜的傳統，停辦了四年，隨著疫情解封，今年由工商協進會主辦春節團拜活動。過去四年，國人壟罩在疫情的不安與恐懼之中，所幸政府各項防疫措施與振興經濟政策規劃得宜，大家才能面對各項挑戰；即使2023年受全球通貨膨脹、各國央行連續升息的影響，台灣經濟依然持續成長，物價也平穩可控，這些都是政府與工商界共同努力的結果。

吳東亮表示，今年520賴副總統將接棒蔡總統，繼續帶領國家，打造「韌性台灣」與「均衡台灣」。即使國際情勢仍然充滿不確定性，但是台灣的經濟發展已經走在充滿機會的道路上，工商界在此表達「四個期許」，希望新政府繼續帶領台灣接軌國際、再創高峰。

首先，AI 技術正推動全球經濟新浪潮，對台灣而言，這也是一個加速經濟轉型的機會，台灣在半導體和資通訊產業，已位居全球龍頭地位，隨著 AI 的崛起，可以讓台灣創造出新的經濟成長動能。「我們期許」台灣成為國際級 AI 重鎮，讓 AI 的創新能力成為台灣最重要的國力。

其次，淨零碳排已成為全球永續發展的共同目標，臺灣再生能源發電占比逐年提高，許多企業也提前布局「綠色轉型」，並將 ESG 納入營運的核心競爭力。我國也在去年成立碳交所，推動碳權交易正常化。「我們期許」臺灣企業能隨國際綠色經濟的浪潮順風前行。

此外，金融業作為產業發展的堅實後盾，希望政府可以從金融發展的角度推動金融制度改革，運用金融科技加速落實普惠金融，協助企業落實數位轉型、實踐ESG。「我們期許」台灣的金融競爭力被世界看見，成為亞洲資產管理中心。

最後，台灣為全球第二十大經濟體，也是全球重要產業供應鏈樞紐，在面對地緣政治與全球供應鏈的變動調整，工商界期盼政府規劃更多前瞻的產業政策，積極維護台海穩定、促進兩岸恢復務實交流與對話，並且持續參與國際組織、推動與各貿易夥伴國洽簽經貿、租稅等協定。「我們期許」臺灣在全球供應鏈的關鍵地位將會更加穩固。