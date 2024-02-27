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今年公建預算近7800億 油電占3成

聯合報／ 記者葉卉軒／台北報導

國發會昨日表示，二○二四年整體公共建設預算近七千八百億元，創歷年新高，比先前預定的六千六百四十九億元，增加一千一百四十三億元，其中，以油電最多、占百分之三十五點五一，軌道次之、占百分之十五點一八，其餘則是公路和水利建設。

之所以上修公共建設預算，國發會副主委高仙桂指出，主要是因為台電基金預算增加了七百六十九億元，加上每年預算會有經費保留款跟地方配合款，二者合計增加一一四三億元。

今年公建預算以油電最多，占百分之三十五點五一，高仙桂表示，很多是離岸風電、電廠改建、燃氣機組更新計畫，而且今年將有很多重大建設會完成，包含大潭電廠燃氣機組、興達電廠燃氣機組更新計畫；水資源建設包含桃園新竹備援管線系統，也就是北水南送等；民生攸關的，則有阿里山營業鐵路全線通車等。

至於去年執行率目標是百分之九十六，今年下修成百分之九十五，高仙桂表示，主要有二大理由。一是去年剛好碰到製造業庫存過多，導致民間投資疲弱，有必要增加公建；另外，因今年公建經費歷史新高，在高執行率下，有某程度挑戰性，因此以百分之九十五當作目標。

國發會主委龔明鑫表示，今年公共建設經費近半為基金預算，其中多數為穩定供電建設方案等台電公司計畫，有助推展能源轉型及穩定電力供應，已請經濟部督導台電公司落實推動各類能源轉型達標路徑，以加速達成淨零轉型願景。

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