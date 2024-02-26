台電：台灣工業電價全球第3低 仍屬具有競爭力低電價

電價審議委員會即將舉行，有外媒分析師指，台灣電價若調漲至韓國水準，恐影響產業經營。對此，台電表示，俄烏戰爭導致國際燃料價格暴漲，各國電業均數次調漲電價，相較韓國工業電價3年調漲8成，達到每度4.46元，而台灣僅調漲3成至每度3.38元，仍保有產業競爭力。

台電表示，持續蒐集相關資料，以供電價費率審議會綜合考量，期望能兼顧產業競爭力與電業穩定經營。

台電說明，韓國去年工業電價為每度4.46元，與2020年相比漲幅達84%，相較之下，台電在第一線扮演「消波塊」的角色抵擋輸入性通膨，2023年4月電價調整後，工業電價為每度3.38元，與2020年相比漲幅僅31%，價格與漲幅皆低於韓國，此外，依據2023年國際能源總署IEA統計，台灣工業電價為全球第3低，仍屬具有競爭力的低電價。

台電指出，國內電價方案已盡量細緻化，惟電業的財務永續經營同樣關乎民眾用電權益和國家經濟發展。為維持穩定供電使命，需仰賴穩健永續的財務支持，台電將針對未來的燃料成本和電業營運成本充分說明，以利電價費率審議會綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、國際燃料走勢及產業競爭力等因素後決定電價是否調整、如何調整。