1月三大產業營業測驗點同步上揚、製造業創22個月新高

台灣經濟研究院今天公布1月景氣動向調查，製造業、服務業和營建業營業氣候測驗點同步走高，其中服務業和營建業連三漲，製造業營業氣候測驗點則是連二升，且分數創22個月以來新高。台經院院長張建一指出，今年國際機構預期全球貿易成長量優於去年，連帶使台灣的出口也將有表現，主要是由內需消費所帶動，今年製造業和服務業都是經濟成長雙引擎，可望推升全年經濟成長率突破3％。

台經院指出，近期國際經濟情勢，美、歐、日、中等主要國家的製造業PMI均位於榮枯線以下，顯示全球製造業仍處於下行狀態。然而主要國家1月製造業PMI均呈續揚態勢，顯示全球製造業景氣相較先前已有改善。

台經院指出，1月製造業營業氣候測驗點為98.05點，月增0.99點，服務業93.97點，月增0.75點；營建業106.49點，月增0.65點。

製造業方面，受惠於半導體供應鏈庫存逐漸消化，AI晶片市場擴大，推升先進製程晶圓代工利用率、封裝及測試需求，DRAM市場供需持續改善，電子機械業對當月與未來半年景氣看法較上月調查相比明顯轉好。至於傳產業，盡管地緣政治不穩、高利率環境等因素仍影響內外銷市場需求，但上游煉鋼原料報價維持高檔，支撐產品報價調漲，且下游外銷訂單及回補庫存力道緩步增溫，故有五成以上的鋼鐵基本工業廠商看好當月景氣表現，但亦有接近三成的鋼鐵基本工業廠商看壞1月景氣表現。

對未來半年，製造業廠商看好比例減少9.9個百分點至25.7％，看壞比率增加3.4個百分點至20.2％，傳產方面則受到中國內需消費動能仍有待觀察，化學工業和鋼鐵基本工業持平，電子機械業看好比例明顯高於看壞。

服務業方面，隨著跨年熱潮過後，加上寒流發威使逛街人潮減少，且企業尾牙活動接近尾聲，禮品採購商機高峰過去，80％左右的零售業者持平看待當月。金融相關產業則因受惠於存放款穩健成長、年前消費刷卡量增加，且投資收益穩健，金融交易利得上升，加上證券經紀業務穩定，金融相關產業多樂觀看待景氣前景。對未來半年看法，零售業、餐旅業、銀行業、保險業和運輸倉儲業看好比例明顯高於看壞，批發業偏向持平。

營建業方面，受惠於在手工程案量和合約金額增加，使得國內營造市場保持擴張，由於政府持續擴大公共建設力道，顯示土木工程市場成長動能仍強勁，另外我國經濟穩步復甦有助於增添商辦建設需求，且終端商品需求回溫及AI議題發酵挹注國內電子製造大廠訂單業績上揚，其在廠辦方面之資本支出也有增加趨勢，因此未來半年營造業景氣以好轉看待。

不動產業則得益於「新青年安心成家方案」的貸款優惠，促使自住需求持續增加，且先前推案進入交屋高峰期，國內經濟回升和台股表現穩定，使得房市氛圍趨向正面。