地緣政治因素支撐油價 同時連動影響通膨降速而壓抑油價

街口投信分析，上周五(23日)美國Fed表示降息可能至少再推遲兩個月導致油價整周收盤下跌，因市場擔憂延後降息影響消費動能與原油需求，抵消上周中東以哈軍事行動升溫、紅海衝突與俄烏戰爭延續而造成的風險溢價。

ICE倫敦證交所數據顯示，紅海航運延誤和OPEC+減產正在收緊歐洲和非洲的石油現貨市場，中東現貨原油價差逐月維持相當穩定，歐洲和非洲區域庫存下降也提振看漲的預期。原油價格的持續上漲將提高能源、運輸和製造成本，並有可能在一定程度上阻止近期全球通膨數據的降速，同時影響主要央行降息時程；因此對於美國政府的SPR回補力道仍有待觀察。

美國能源服務公司貝克休斯(BKR.O)上周五數據，美國新增石油鑽井平台數量為去年11 月以來最多，也是自 2022 年 10 月以來一個月內增加最多。石油鑽井平台增加6座，達到 503座，2月增加4座，鑽井平台增減趨勢可作為原油需求量的早期指標，顯示需求可能在夏季旺季前逐步回升。美國上周五因俄羅斯反對派領導人阿列克謝·納瓦尼之死和俄羅斯入侵烏克蘭兩周年而對俄羅斯實施數百項制裁。美國財政部針對近300名個人和實體、國務院250多家以及商務部將90多家公司列入「實體清單」，列入制裁實體清單基本上禁止美國商業往來、並且管制金融交易。俄羅斯原油進一步制裁可能會收緊全球現貨供應，並為中東與美洲地區非OPEC國家的原油價格帶來支撐。