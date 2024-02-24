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梁啟源：不用核電 再生能源更貴

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

台電臨時股東會通過增資一○○一億元改善財務結構，中央大學管理講座教授梁啟源指出，台電嚴重虧損問題來自政策不當，因此即使國際能源價格已下降，但台電虧損照樣存在，二○二二年虧損二六七五億，二○二三年虧損兩千多億，而去年國際燃氣成本上揚，中油為補貼台電，中油也承擔虧損，可見中油台電都受害。

梁啟源說，最大問題來自廢核的能源政策，因為政府堅持不用核電，一定要用替代能源，但是再生能源成本更貴，一度至少五元以上，太陽光電一度要六、七元，如果政府不改變政策，今年補貼明年還是要再補貼，尤其核三一號機今年除役，二號機明年下半年除役，屆時替代核電成本明年更貴，除非政策改變，否則不是台電虧損更嚴重，就是電價還要漲，若國際能源價格又往上漲，漲價要更高。

梁啟源說，增資只是解決短期破產問題，後續還是要一直補貼，根本問題還是能源政策要改變。增資對小股東不公平，應由經濟部編預算補貼虧損，而不是增資。

中央大學經濟系教授吳大任表示，台電增資固然可以減緩虧損，但源頭是主要來自台電承擔平抑物價政策責任，但補貼是政府政策，成本要台電承擔不合理。

吳大任主張，解決之道要分清權責，台電起碼要不虧本，如有一些政策需要，應由相關單位編預算補貼，例如弱勢家庭由內政部補貼，經濟部認為要協助廠商度過難關就由經濟部編列預算，應補貼歸補貼，電價歸電價。

台電 經濟系 電價

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