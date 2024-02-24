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王美花：燃料成本大漲 虧損主因

聯合報／ 記者葉卉軒／台北報導

經濟部將於三月召開電價費率審議會，決定四月起全面調漲電價，改善台電財務危機。經濟部長王美花昨表示，有人認為台電虧損因為能源政策，但經台電試算、並套用二○一五年能源結構情境，導致台電虧損的原因，確實是因燃料成本大漲。

台電發言人蔡志孟也表示，電價調漲不得已，目前各方案還在收集中，台電會兼顧各界負擔和產業競爭性。

台電指出，俄烏戰造成全球燃料價格飆漲，台電發購電燃料成本連兩年超過六千億元，與過去相比更是兩倍以上。即使以二○一五年核能占比十六％情況來看，以當年發電結構套用現今燃料成本計算，燃料成本仍會增加至近六千億元，每度電售電成本增至近四元，顯見燃料成本大增仍為虧損主因。

台電表示，使用綠電已是國際趨勢，也成為國家產業剛性需求，光是加入ＲＥ一○○的國內產業，年營業額加總就超過五兆元，這是不發展綠電極可能產生的損失，討論能源政策時應一併考量。且隨著再生能源技術成熟，躉購費率逐年下降，能源業者會陸續轉供綠電給民間企業，就不須台電支出。

台電 調漲 電價

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